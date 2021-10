“Jeg prøver å overleve”: Ahmed, en homofil afghansk ungdom for å unngå forfølgelse av Taliban

Talibans tilbakeføring til makten i Kabul 15. august markerte begynnelsen på en ny æra i Afghanistan, særlig nedgangen i individuell frihet og respekt for menneskerettigheter. Spesielt minoriteter frykter nå for livet.

Ahmed, en 32 år gammel afghansk gutt, ønsket å forbli i skjul etter at Taliban tok makten. Som homoseksuell, kristen og etnisk minoritet i Hazara – tre grupper historisk forfulgt av Taliban – visste Ahmed at sjansene for å overleve var små. Så han, sammen med broren, tok tilflukt i en kjeller i Kabul og dro ut bare for å spise eller i nødstilfeller.

“Det ville være en ære for dem å drepe meg”

“Hvis Taliban visste at jeg var homofil, Hazara og ikke-muslim, visste jeg at jeg ville bli drept på stedet uten spørsmål,” bekjente han til CNN. “Jeg vet at det er folk som leter etter meg. Det ville være en ære for dem å drepe meg.” Ahmed fordømmer levekårene sine og sier at det er som fengsel: “Jeg vil at ting skal være annerledes, men det er livet.” “Noen bekymrer seg for hva de skal ha på seg dagen etter, vi bekymrer oss for hvordan vi skal leve. Hodet mitt er sliten, kroppen min er sliten. Men jeg vet at det er mennesker som jobber utrettelig for meg. Kom deg ut av det.”

Takket være telefonene deres klarte faktisk Ahmed og broren å holde kontakten med omverdenen. De sendte mange meldinger, spesielt til aktivister og menneskerettighetsorganisasjoner eller bekjente som kunne hjelpe dem.

Takket være deres mange appeller kom fagforeningene til unnsetning, og begge Afghanistan kunne nylig flykte til Pakistan.

* Kredittnavn