«Jeg så henne dø», hun kan ha blitt fanget i en heis med en stor vannlekkasje og druknet (video)

En 22 år gammel kvinne ble fanget i en kjellerheis under en massiv lekkasje i bygningen hennes fredag ​​morgen i Frankrike. Brannvesenet sa at det var 1,70 meter vann i andre etasje i den sist oppførte bygningen.

For denne 22 år gamle jenta var fredag ​​morgen et spørsmål om å gå på jobb. Som vanlig planla hun å ta bilen sin for å nå andre etasje i heisen til denne bygningen i Sarcelles i Val d’Oise, Frankrike. Som La Voix til Nord forklarer, stoppet heisen og ble blokkert mellom to fundamenter.

Eleven forsøkte å trykke på alarmknappen, men ingenting skjedde. Hun ble fanget da en stor vannlekkasje okkuperte fundamentet til bygningen. – Rett før -2 satt heisen seg fast. Vannet begynte å stige umiddelbart, sier han til avisen. parisisk. «Jeg trykket på knappene, men heisen ville ikke gå opp. Jeg trykket på alarmen, men ingen var tilgjengelig. Jeg prøvde å gå opp igjen, men heisen rørte seg ikke. Dørene åpnet seg ikke. Vannet kom nedenfra, men ovenfra, på begge sider, hørtes det ut som en foss … jeg så den død ”.

Vann opp til midjen

Tenåringen, som til slutt ble reddet av brannmenn, fant seg selv døende. Da ambulansepersonell reddet henne, var hun i vannet opp til midjen. – Den personen er veldig heldig, sa brannmenn fra Val-d’Oise til pariserne. Ifølge eksperter hadde den andre kjelleren 1,70 m vann.

I dag ble ikke studenten fysisk misbrukt, men er i sjokktilstand. En av brødrene hans, som ble tilkalt av søsteren sin, ble sint: «Vi er i Frankrike i 2022. Hvordan kan du akseptere risikoen for å synke i heisen i det nye bygget ved å gå til garasjen din? Dette er uakseptabelt, » spør han med en video på Instagram, og refererer til smerten i disse øyeblikkene.

Siden den gang har 120 leiligheter i det 11 etasjer høye bygget ikke fått vann. Bygget starter vinteren 2021.