mai i fjor, Arno Albumet "Vivre" ble gitt ut, der han øvde på sine egne talenter i Croner-modus sammen med den franske pianisten Sofian Palmert. Barrison ble intervjuet denne uken for å snakke om prosjektet, som han ikke var i stand til å gjøre på det tidspunktet fordi han ble innlagt på sykehus. To år etter at han ble diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen, fikk sangeren muligheten til å levere budskapet sitt. " Blomstene er så dyre at jeg sa til meg selv at jeg ventet på å dø — Han begynte med kollegene sine, med sin egen humor. Jeg lever dag for dag. Jeg nyter livet. Jeg tilbrakte fem måneder på sykehuset, og fra tid til annen har jeg en infusjon med meg for å mate. "Han beskrev sin nåværende tilstand. Glad for å se at stemmen hans ikke har endret seg, på den annen side sa han at han har gått ned mye i vekt, uten å unnlate å gjøre narr av situasjonen:

Arno, som ikke har stått på scenen siden februar 2020, er ivrig etter å få kontakt med publikum igjen kort tid før han kunngjør og kansellerer en konsertserie. ” Jeg skal på rocketurné og piano – bassturné (…). Vanligvis i februar. “Det er usikkert og det endrer seg hver dag,” sa han. I sommer, da han forberedte seg på å turnere i Belgia, Frankrike, Sveits og Nederland, måtte han avlyse alle konsertene sine frem til 2022. Etter anbefaling fra legene hviler han i flere måneder og går tilbake til det normale. Rapporten sa at 71-åringen prøvde å komme seg etter komplikasjonene av cellegiftbehandlingen hans. Oversetteren av “Les Filles du bord de mer” nevnte også at han snart ville komme til studio: ” Jeg skrev om livet, mennesket inspirerer meg. Jeg drikker to teer på terrassen om morgenen og ser på folk. “For ikke å være arbeidsledig, planlegger artisten et annet sprøtt prosjekt, skuespillet” Les Saccis de Maris “, inspirert av en sang om et par vegetarianere, hvis kone møter en slakter og spesialiserer seg på pølser.”