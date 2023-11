Siden jeg byttet Amazon.FR-kontoen min til Amazon.com.BE på grunn av underliggende korrupsjon, har jeg lagt merke til at Echo-enhetene mine har en uheldig tendens til ikke lenger å finne bestillingene mine.

Så jeg kontaktet dem, og jeg burde ikke være…

(Lenge leve DALL-E )

– Hei Amazon FR Helpdesk, jeg har et problem, jeg har overført FR-kontoen min til BE og etter det, selv om jeg får leveringsvarsler, får jeg ikke informasjon om mine nåværende bestillinger på Echo-enhetene mine.

– Hei Mr. Slowbidou, jeg ser at du er på Amazon BE, du bør kontakte dem direkte, jeg sendte deg en e-post.

…

Den neste dagen.

– Hei Amazon BE Helpdesk, jeg har et problem, jeg har overført FR-kontoen min til BE og siden da, selv om jeg får leveringsvarsler, får jeg ikke informasjon om mine nåværende bestillinger på Echo-enhetene mine. Vel, rettssaken er over, for i mellomtiden har jeg blitt levert og jeg har ingen ventende bestillinger.

– Hei Mr Slobido, jeg har overført enhetene dine til BE-kontoen din. Kan du se om du kan spore bestillingene dine nå?

– Um, men jeg har ikke hørt noe ennå , som jeg fortalte deg, har jeg ingen bestillinger. Men la oss gjøre et eksperiment.

«Alexa, hvor er kommandoene mine?» «Jeg finner ikke gjeldende ordre»

Vel, det ser ut til å fungere, vi får se om jeg bestiller det senere. Takk.

…

Noen sekunder senere.

Jeg ber Alexa slå på terrassen min… ingenting

Jeg ber om å slå på datamaskinen… ingenting

Jeg ber om tid og det fungerer…

Så jeg åpner Alexa-appen min og ser 48 nye enheter oppdaget, men fremfor alt ingen innstillinger eller tjenester knyttet til enhetene. Hele hjemmeautomatiseringsoppsettet mitt er i koma.

– Hei Amazon BE Helpdesk, Du har migrert mine Amazon FR-enheter til BE.

– Hei Mr Slobido, jeg beklager å høre det.

– (Til meg selv: Um, men jeg fortalte deg ingenting Vent)… Etter det fungerer ingen tjeneste.

– Jeg har flyttet enhetene dine til FR-kontoen din.

– (I meg: igjen, men jeg spurte deg ikke om noe Så…)… Vent litt, jeg skal sjekke.

«Alexa er tilbake på terrassen»… TADAAAAAAAAAAA

«Alexa styrer stua»… TADAAAAAAAAAAA

(Allikevel i meg, la oss glemme det, det viktigste er å få ferdighetene og utstyret til å fungere igjen)

Takk Mr. Amazon BE og ha en flott helg.

+++ATH0

Kort oppsummert:

– Ikke overfør enhetene dine til BE hvis du er i FR.

– Jeg kommer ikke til å prøve å kjøpe en Echo/Alexa-enhet i BE-butikken, i frykt for at de to FR/BE-konfigurasjonene skal kollidere.

– For et selskap som ønsker å spille en stor rolle i skyen, er det ikke mulig å ha muligheten til å analysere flere Amazon-kontoer i forskjellige land for å finne bestillingene dine og varsle deg om dem på en enkelt Alexa-konto.