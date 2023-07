«Jeg slo ham nesten»: Skuespiller sparket ut av Diner de Cannes har ingen gode minner fra Francis Weber – Actus Cinéma

Lucien Sewell ble ikke beholdt for å spille, Daniel Prévost tolket skatterevisjonen på skjermen, da han spilte den på brettene flere ganger, sa Gerard Hernandez ikke ordene mot regissøren … og skuespilleren.

Frances Webers Le Dîner de cons tiltrakk seg 9 millioner seere, bak Titanic, den nest største hiten på det franske billettkontoret i 1998. En hit for filmskaperen som tilpasset sitt eget stykke til kino.

På skjermen tar Jacques Villeret på seg rollen som uskyldige François Pignon, en rolle han har spilt på scenen siden 1993. Rundt ham er en like solid rollebesetning: fra Thierry Lhermitte som en smålig og egoistisk sjef til Francis Huster, gjennom Daniel Prévost, som skinner i rollen som Lucien Cheval, en ambisiøs skatterevisor. Filmen skulle vinne tre César-priser: Beste skuespiller for Jacques Villeret, beste mannlige birolle for Daniel Prévost, og beste manus for Francis Weber.

Hvis det er én person som ikke helt har fordøyd denne seieren, og er en sta hater uansett, er det Gerard Hernandez. Gir et bransjespesifikt intervju i Moogs 46. nummer Schnock (Alltid best), Raymond fra Household takler regissøren av scener.

Metode? Han var veldig sint på ham for at han ikke ble valgt til å spille skatterevisor Lucian Sewell på skjermen, selv om han var kjent for å portrettere ham flere ganger. «Han er ikke veldig hyggelig, Mr. Weber, han er ikke en hyggelig fyr. Jeg sparket nesten på rumpa hans fordi det ikke ble gjort. Dessuten fikk jeg vite av pressen at agenten min ikke advarte meg eller beskyttet meg. Det er derfor jeg forlot Artmedia.» Slipp skuespilleren.

Daniel Prevost tar det til sine standarder. «Han er en idiot, en dårlig fyr. God med de store, råtten med de små. Men jeg fortalte det senere. Han forsto ikke at jeg ikke ville håndhilse.» Han danser som en hyllest.

Legg til: «Men hvorfor ringte han meg ikke og sa: «Jeg forstår ikke hvorfor du ikke filmer?» Det kom vanligvis tilbake til noen andre, men jeg ropte alltid: «Hvorfor ikke?» Er det deg? Vi kan trygt forutsi at de to skuespillerne ikke vil feriere sammen…