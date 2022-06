«Jeg snakker ikke om økologi»: Ordene til en berømt fransk advokat har utløst kontrovers

I en tid da IPCC lager alarmerende rapporter om global oppvarming, erkjenner eksperter at det haster med å reagere enstemmig for å snu denne trenden, med noen fortsatt skeptiske til klimaendringer.

Denne mandagskvelden kom Sarah Saltman, en fransk advokat og spaltist for RMC, med de minst kontroversielle kommentarene. «Personlig bryr jeg meg ikke om økologi, jeg er ikke interessert i det.», sa advokaten direkte på «Les Grandes Gueules»-showet. «Jeg ser først nysgjerrigheten min, og deretter nysgjerrigheten til planeten«.

Med disse rapportene ønsket advokaten, som er utdannet i baren i Paris, å svare på direktivene fra ministeren for miljøendringer, Amelie de Montzal, som nylig oppfordret innbyggerne til å fokusere på forbruket av klimaanlegg.

«Jeg vil at de som gir dette rådet skal bruke seg selv.«, insisterte Sarah Saltman.»Jeg skulle til og med kjøpe et klimaanlegg og hun fikk meg til å tenke«Hun er ok.

«Når det er folk som kommer for å stemme med privatfly, liker jeg å høre instruksjoner som dette«, klarte han seg igjen.

«Økologi er ikke et konsept»

Forfatterens kommentarer gikk ikke upåaktet hen og ble raskt fordømt av mange forsvarere av økologi.

Miljøjournalisten Hugo Clement, kjent for sine stillinger, beskrev RMC-kanalen som «uansvarlig» for å sende slike rapporter midt i beste sendetid. Han reagerte også på kommentarene til noen Internett-brukere, som forsvarte advokatens ytringsfrihet. «Problemet er at det ikke er hva hun tenker eller sier, men en radio sender prekenen i stor utstrekning. Økologi er ikke et «begrep» som noe annet, det er et spørsmål om å overleve«, angrep Frankrike en journalist fra Info.

Forfatter og aktivist Cyril Diane reagerte også på RMC-spaltistens uttalelser. «Personlig bryr jeg meg ikke om Sarah SaltmanHan regidebuterte med «Tomorrow». I mainstream media, i beste sendetid, kan jeg ikke si noe om at vi gir stemme til mennesker som når en slik sårbarhet.«