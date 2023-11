«Jeg solgte huset mitt, jeg har ingenting»: Å avlyse en endeløs tur vil sette mange kunder på gaten

Båten skulle etter planen gå fra Istanbul havn 1. november, som allerede var kompromittert ettersom Life at Sea fortsatt ikke mottok båten i oktober. Avgangen ble derfor utsatt til 11. november, og avgangen flyttet til havnen i Amsterdam. Den ble deretter skjøvet tilbake til 30. november fra Amsterdam.

Fra angst til irritasjon er kundene nå rett og slett frustrerte. Fredag ​​17. november kom nyheten: cruiset ble avlyst. Blant passasjerene er noen fortsatt i Istanbul, mens andre har klart å nå den nye avgangshavnen.

«Jeg har ikke noe hjem å gå tilbake til»

Den største sorgen til mange reisende er å miste hjemmet sitt. Faktisk har mange kunder bestemt seg for å selge eller leie ut hjemmet sitt, kvitte seg med eiendelene sine og selge virksomheten sin for å få denne utrolige opplevelsen. «Jeg planla de neste tre årene av livet mitt og var klar til å leve et ekstraordinært liv, og nå har jeg ingenting. Jeg sliter med å komme meg videre, sa en kunde til CNN. «Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg skulle være i denne stillingen som senior,» klager en annen. «Jeg vet ikke hvilken retning livet mitt kommer til å ta,» sier en annen klient.

Nå, med Life at Sea-cruisepassasjerer som står overfor betydelige ventetider for refusjon, har selskapet annonsert at det vil implementere månedlige betalinger som starter i desember og slutter i februar. Selskapet tilbød seg også å betale for overnatting for kunder som fortsatt sitter fast i Istanbul.

Er en yacht for dyr?

Selskapet bør kjøpe AIDAaura. Fartøyet ble gjenvunnet av AIDA Cruises i sommer, og ble omdøpt til MV Laura og kjøpt tilbake i slutten av september. Selskapet planla deretter å pusse opp skipet før de seilte til Istanbul. Men til tross for Life at Seas intensjoner, ble skipets salg annonsert 16. november. Kjøperen var imidlertid ikke Life at Sea, men Celestial Cruises.

Selskapets tidligere administrerende direktør ga senere ut en forklarende video, etterfulgt av en melding fra eieren av Life at Sea, Mire Cruz. Sistnevnte innrømmet at de ikke hadde noen mulighet til å få skipet og bekreftet kanselleringen av avgangen. I tillegg ville investorene ha mottatt en refusjon til tross for den innledende avgiften som allerede er betalt. Dermed «nektet de å støtte oss videre på grunn av uroligheter i Midtøsten».

Men selskapet har ikke gitt opp planen sin: «Hvis vi ikke kan dra 1. desember, vil vi tilby deg å dra på en annen dato eller refundere alle avgifter i henhold til en kortere tidsplan,» sa han.

Life at Sea forklarte også at det kunne ha seilt med et mindre fartøy, men at det var for lite for selskapet.

Selskapet la et siste håp, uten tvil dårlig mottatt av passasjerene, i en melding som bekreftet cruisets kansellering. «Selv om vi alle er skuffet og frustrert over å ikke kunne reise denne gangen, er det viktig for oss at du er fornøyd med opplevelsen din med oss,» het det. Meldingen sa også: «Jeg håper å ha et alternativ for å levere snart.»