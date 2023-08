Skuespiller og idrettsmann med stor innflytelse i sitt miljø, beundret av noen og latterliggjort av andre, Jean-Claude Van Damme er en spesiell personlighet i verdens showbiz. Hvis den belgiske innfødte fortsetter karrieren med Brio, er det fordi han er i stand til å holde seg i toppform … takket være spesielt kostholdsvalgene hans.

For noen virker vekten av år svakere enn for andre. Dette er tydelig for Jean-Claude Van Damme, som til tross for 62 fjærer fortsatt viser en strålende kroppsbygning. Denne øyeblikksbildekilden, datert for noen måneder siden, viser «JCVD» med imponerende muskler, spesielt i armene:

Jean-Claude Van Damme avslører hva han spiser

I et intervju med QG For noen år siden avslørte mannen med kallenavnet «Muskler fra Brussel» sine hemmeligheter og tips for å holde denne superoptimale formen:

Jeg har forstått ernæring, dens fordeler og ulemper. Jeg spiser mye under trening, så klart. Jeg er egentlig ikke en kjøtt- eller fiskespiser. Jeg spiser mye grønnsaker, pasta, salater og hummus. Men å tilsette omega-3 er også viktig. Du trenger omegaer. Du trenger ikke fisk, du kan spise omega med vegetabilsk eller fiskeolje. Dette er viktig, Omegas.

Jeg vil også si at det å spise grønnsaker er viktig da alle sykdommer kommer fra tarmen. Du må skrelle tomatene. Du må skrelle ferskenene. Du må vaske eplene og skrelle dem. Fra vårt ståsted er det mikroskopisk, men huden på tomaten er en beskyttende vegg.

Van Dam, som ikke følger den tradisjonelle rytmen med tre måltider om dagen, forklarer til slutt:

Jeg spiser seks, syv, åtte ganger om dagen. Små deler. Hvis du spiser tre ganger om dagen, vil kroppen beholde 70 % fett, og beskytte deg mot sult. Du må spise fem, seks, syv ganger om dagen og stoffskiftet bremses ned slik at bare 30 % av kroppen din er fett. Hvis du spiser hver time og spiser godt, kan du spise en sjokoladebit. Livet er kort. Du må spise sjokolade, god sjokolade. Skal du ha pommes frites om dagen, bør du heller spise fire-fem gode pommes frites enn å spise tjue rusis. Kjøtt er godt en gang i måneden. Det er viktig å spise variert mat. Jeg spurte bestemoren min og jeg sa til henne: «Bestemor, hvordan klarte du å leve så lenge?». Til det svarte hun: «Det er fordi jeg spiser mye».

Etter mange år med å studere menneskekroppen i alle dens aspekter, Jean-Claude Van Damme har nådd et nivå som gjør at han kan ha perfekt kontroll over alt han spiser. Som et resultat? En nådeløs livsstil for en utrolig kropp etter 62 år. Hva ytterligere sementerer legenden om JCVD.