«Jeg trodde det ikke var mulig»

Noen ganger blir tilfeldigheter og uflaks til et eventyr. Slik var tilfellet for LaQuedra Edwards, en 41-åring som opprinnelig var fra California, da moren til et av barna dro til en nærbutikk i Los Angeles County for å få flere lodd for totalt 30 dollar.







Men så, når en mann velger billetten på automaten, klapper en mann henne voldsomt uten å be om unnskyldning og får henne til å velge ett skrapelodd på $30. Rasende over dette stormløpet kom hun tilbake til bilen sin med en billett. Det er her du forstår at hun har en billett til å vinne $10 millioner (nesten €9,2 millioner)!

«Alt jeg husker da du fortalte meg hvor mye jeg tjente var:» Jeg er rik! « « Forklarer hun til speilet. «Jeg var på motorveien og fortsatte å se ned, og jeg havnet nesten i en bilulykke. Jeg stoppet, så den om og om igjen, sjekket den med appen min og tenkte hele tiden at det ikke kunne være det.»

Vel hjemme krevde hun umiddelbart sitt livsendrende beløp og begynte sakte å innse hvor farlige gevinstene hennes var. Hun har ennå ikke bestemt seg for hvordan hun skal bruke alle pengene, men hun har noen ideer som vil gjøre livet hennes enklere.