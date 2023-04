«Jeg trodde det var en spøk…»

Laura Clark, som bor i West Lancashire, England, snakker om Ryanair. Og ikke litt! La oss si at han tapte mer enn 1000 euro på lavprisflyselskapet. Eller nesten. Faktisk måtte hun, søsteren og en venn reise med Ryanair fra Manchester til Bordeaux for å feire en bursdag. Men noen dager før avgang fikk de vite at flyet deres var kansellert på grunn av en streik fra flygeledere i Frankrike. «Men vi har allerede brukt over €500 på hotellet og over €250 på en aktivitet på stedet, så vi ønsker ikke å miste dem,» forklarte han til The Sun.



I en nødssituasjon måtte Chloe og vennene hennes finne et annet fly med et irsk selskap. Men mens deres forrige flytur kostet rundt 300 euro, kostet denne nesten 1000 euro. For ikke å snakke om at avreiseflyplassen var annerledes og derfor måtte de overnatte på et nærliggende hotell. Kort sagt, mye penger bortkastet!