«Jeg trodde hjertet mitt stoppet»: Arnold Schwarzenegger beskriver øyeblikket han innrømmet en affære med Maria Shriver

I skuespilleren Arnold Schwarzeneggers dokumentar «Arnold» husket 75-åringen at ekteskapsrådgiveren hans stilte et «veldig spesifikt» spørsmål i 2011 på forespørsel fra sin daværende kone Maria Shriver. Arnold Schwarzenegger avslørte sannheten om sin affære med Mildred Pena til Maria Shriver under en ekteskapsveiledning. «Hun vil vite om du er faren til Josef«, spurte rådgiveren om sønnen til vaskedamen deres, født i 1997.Jeg trodde hjertet mitt hadde stoppet«, sa den tidligere guvernøren på Netflix-programmet. «Da fortalte jeg sannheten».

Da skuespilleren svarte: «Ja, Mary. Josef er sønnen min«, 67 år gammel journalist,»Det var trist«. «Terminator»-stjernen forklarte at etter deres 1996-affære, trodde hun i utgangspunktet ikke at han var Josephs far fordi Mildred var gift med Rogelio Pena på den tiden. «Først visste jeg ikke helt«Arnold Schwarzenegger sa at han deler Catherine (33), Christina (31), Patrick (29) og Christopher (25) med Maria Shriver.»Men etter hvert som han vokste opp, ble det klart for meg. Spørsmålet var da hvordan man ikke skulle spre det«, innrømmet han.

Da Schwarzenegger avslørte farskapsskandalen i 2011, avsluttet han og Maria Shriver ekteskapet på mer enn to tiår. «Skilsmisse var veldig vanskelig i begynnelsen«, sa politikeren til The Hollywood Reporter forrige måned.»Endelig, her går vi. Hun og jeg er veldig gode og nære venner og vi er veldig stolte over måten vi oppdro barna våre på.«. Arnold Schwarzenegger spøkte i mai med at han og Maria Shriver, hvis skilsmisse er fullført i 2021, burde få en Oscar for å «gjøre alt sammen».