“Jeg tror ikke vi er langt fra rettferdighet”: Harry Dunns foreldres tillit til USAs sivile sak U.S. nyheter

Harry Dunns mor sier at hun mener familien er “ikke langt fra vår rettferdighet.”

Charlotte Charles snakket etter å ha avlagt juridisk vitnesbyrd torsdag HarrySies å være en morder.

Han og Harrys far, Tim Dunn, deltok i innskuddene etter å ha reist til USA tidligere denne uken.

Bilde:

Harry Dunn ble drept mens han kjørte motorsykkelen nær RAF Croton



Harry, 19, døde i Northamptonshire i august 2019. Motorsykkelen hans kolliderte med en bil på feil side av veien, drevet av en amerikaner Anne Sacolas.

Sacoulas forlot Storbritannia etter at hans diplomatiske immunitet ble bekreftet på hans vegne, og han nektet senere å komme tilbake.

Fru Charles sa innskuddsopplevelsen var “veldig tøff” og “hjerteskjærende” – men at det var “en legitim plikt vi må oppfylle”.

Han sa til Sky News: ”Det er så vanskelig, det er så slitsomt.

“Hver gang vi ber deg om å gjøre noe, må du grave dypere, hver gang vi fortsetter å streve for å få rettferdighet for gutten vår.

“Klart aldri beveger seg, jeg kan aldri glemme løftet jeg ga, men det er så vanskelig.”

Bilde:

Harry Dunns foreldre er Charlotte Charles og Tim Dunn



Han husket at politiet i Storbritannia hadde sagt at Sacolas hadde mindre enn 1% sjanse for å møte en tiltale i forbindelse med Harrys død.

“Det har endret seg fullstendig,” sa han på spørsmål om det er flere konflikter på familiesiden nå.

“Da vi ble informert av Northamptonshire-politiet om at det var mindre enn 1% sjanse for en siktelse, tok vi den dagen en beslutning om at det var helt uakseptabelt.

“Fyren vår er viktigere enn å slå under teppet.

“Jeg tror ikke vi er langt fra å få vår rettferdighet nå.”

Bilde:

Anne Sacolas dro til USA og hevdet diplomatisk immunitet



Dunn sa at han håpet vitnesbyrdet ville vise Sakulas og hans advokater “hvorfor vi fortsatte – å vise sønnen vår hvor mye han betydde for oss.”

“Jeg kan fortelle Harry min side. Jeg følte hvor mye han betydde for oss … Så vi håper de kan forstå vår smerte og vårt tap og katastrofen vi har ventet på de siste 22 månedene. Kom så langt.”

Sacoulas, 43, er siktet for å ha forårsaket Harrys død ved å ha kjørt et farlig kjøretøy – men det amerikanske utenriksdepartementet avviste en britisk utleveringsanmodning i januar i fjor.

Han må imidlertid vitne innen utgangen av august som en del av det sivile kravet.