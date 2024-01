«Jeg våknet med begge bena lammet»: Løs og Yakuza avslører at han har multippel sklerose

I et langt Instagram-innlegg akkompagnert av en video fortalte Luce og Yakuza til abonnentene at han led av en degenerativ immunsykdom: Multippel sklerose (MS).

«For et år siden, to uker etter utgivelsen av mitt andre album, våknet jeg med begge bena lammet. Jeg visste ikke hva som skjedde med meg, og før jeg visste ordet av det, hadde jeg «tilbrakt tre måneder i rullestol. «Ikke gå lenger», skriver Brussel-kunstneren. Så starter jakten på en diagnose. Etter flere møter med forskjellige leger ble Marie-Pierre Cacona (hennes egentlige navn) sendt til Frankrike for å møte «en av de beste nevrologene i Paris.»

Ett intervju preget henne på mer enn én måte. «Denne veldig kjente nevrologen så på hjernen og ryggraden min og sa: «Du har gode nyheter: Du er en svart kvinne, men du har en hjerne. Jeg tror du har multippel sklerose,» sier Luce og Yakuza. , sier hun var «målløs» da hun ble «sjokkert over rasismen hans».

Men kunstneren var også lettet over at spørsmålene hennes ble besvart. Hun lærte om sykdommen, som faktisk er en tilstand der immunsystemet angriper myelinet, den beskyttende skjeden som dekker nervene. «Det forårsaker kommunikasjonsproblemer mellom hjernen og resten av kroppen. Til slutt kan MS forårsake irreversibel skade,» forklarer den unge belgieren.

I tre måneder kunne hun ikke gå, og i løpet av de lange ukene trodde hun at hun aldri ville kunne stå på egne ben igjen. Til slutt, «med hjelp av Gud, familien min og vennene mine som støtter meg mye», etter Luz og Yakuza rehabiliteringsøkter, fikk han tilbake bruken av beina. «Jeg kan ikke tro mine egne øyne. Noen ganger har jeg inntrykk av at jeg er et levende mirakel», legger artisten til, og legger til at 2023 var det beste året i livet hans fordi han var i stand til å oppnå mye. Ting på et profesjonelt og personlig nivå, gjør det meste ut av alt.

Den vanligste formen for multippel sklerose utvikler seg over tid, i form av tilbakefall og remisjoner. «Det er preget av tilbakefall eller utbrudd av nevrologiske symptomer, vanligvis med en utvikling over flere dager. Bedring av symptomene, enten de er totalt eller ikke, skjer vanligvis etter noen uker», leser vi på nettsiden til Melsbroke sykehussenter. , følger løs og yakuza. Hos noen pasienter med denne formen av sykdommen kan en annen form utvikle seg, «en mer progressiv, men vedvarende, nevrologisk nedgang».