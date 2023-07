«Jeg var så sulten»: Denne australieren vandret i Stillehavet med hunden sin i to måneder før han ble reddet

En australsk skibbrudden som tilbrakte to måneder i Stillehavet med hunden Bella og drev for å spise rå fisk, ankom Mexico tirsdag i en fiskebåt som reddet livet hennes, rapporterte AFP. «Jeg er veldig takknemlig», Timothy Shaddock kom fra tunfiskbåten «Maria Delia», krage med hvitt skjegg, strøkent blondt hår, blå øyne, tegnede trekk, men med et smil.

Australske medier rapporterte mandag at 50-åringen var funnet ombord på sin katamaran Aloha Toa. Australieren var «1200 nautiske mil (omtrent 2200 km) fra land», sa fiskeselskapet som reddet ham, Grupomar, i en uttalelse. «Jeg lever», Han var glad som om han ikke kunne tro det. «Jeg tror ikke jeg kommer til å klare det, spesielt med ankomsten av orkaner,» som er hyppige i år i Stillehavet. «Men nå har jeg det bra» Han forsikret journalister som ventet på ham ved havnen i Manzanillo i det vestlige Mexico.