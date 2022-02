“Jeg var så uheldig å kalle ham ‘pappa’ fordi han aldri kontaktet meg”: sier en av Julian Leppers avdøde sønn

Alexandre Lefeuvre, 34, hevder å være den skjulte sønnen til Julien Lepers. Det er i hvert fall det han avslørte i et intervju med France Dimans. Den unge mannen beskriver sitt første møte med verten, og forklarer hvordan og hvorfor han ikke fikk tilbake identiteten sin etter “en kafé”.

Det var 30 år siden at Julian Leopers, programlederen for France 2-showet, hadde et to år langt forhold til Veronica Lefuevre. Fra dette forholdet ble født Alexandre Lefyoure, nå 34 år gammel. Den unge mannen har nettopp fortalt meg hvordan Julian Leppers oppdaget faren sin. I et intervju med Franz Dimance snakker han om sitt første møte med verten, og over natten, og forklarer at han aldri spurte noen igjen.

“Jeg er seks år gammel. Er det lett på skolen? De andre barna som bare så mammaen min, kalte meg “dum” og lo og spurte: “Hvor er faren din?”, Han uttrykte tillit til spaltene i franske medier. Som tenåring stiller Alexandre seg selv flere og flere spørsmål og vil vite mer om farens identitet. Han vil vite hvor han kommer fra. “Før jeg var 13, trodde jeg fortsatt ikke at jeg skulle gå. Som tenåring ønsket jeg å vite hvem jeg var, hvor jeg kom fra, om jeg hadde brødre og søstre, hvor jeg kom fra. Jeg ville bli kjent med faren min. Han er en TV-stjerne, Julian Leppers.”Den 34 år gamle låtskriveren fortsetter.

Noen banker på døren, og jeg ser Julian spedalske

Alexander visste hvem faren hans var, og bestemte seg for å sende ham et brev. “Jeg fortalte ham hele historien med detaljer om forholdet deres, hvordan de møttes, hva de delte, og han forsto at jeg ikke var gal. På slutten av brevet skrev jeg ned adressen min. Jeg håper å møte ham … ”

En dag dukket Julian Leppers opp hjemme hos ham. “En søndag, jeg vil alltid huske, så vi filmen “The Last of the Mohicans” på TV. Noen banket på døren og så Julian Lepers holde sønnen Guilm og vennens hjelm. Tid. Vi tok dem med hjem. Han lovet å møtes og dro.”Han husket.

Personen som hevder å være barnet til animatøren avslører til og med at han dro på ferie med henne. “Noen måneder senere, på forsommeren, inviterte han meg på ferie til hjemmet sitt i Normandie. I Paris fløy vi i et helikopter, noe jeg aldri hadde gjort i hele mitt liv. Så jeg er flau.” han sa.

Ordet som forandrer alt

Men etter en liten “feil” fra Alexander, slutter ferien snart … “Jeg var der i en uke, vi badet, vi kjørte firehjulingen, vi dro til de store og fantastiske stutteriene. Men på slutten av dagen var jeg så uheldig å kalle ham “pappa”. Umiddelbart henter han den. mål og forteller meg at vi ikke har noe … Neste morgen vekket han meg og advarte meg om at foreldrene hans kom og at jeg snart burde ta bagasjen mine. Jeg sier farvel til alle, men jeg kan se at han er sint. Han tar meg tilbake til stasjonsplattformen slik at jeg kan gå tilbake til Amiens. , Ikke mer lyd, ikke mer film “Den unge mannen sier videre at Julian Leopers endret nummeret hans og aldri kontaktet ham igjen.

Ifølge ham er det utført mange barselprøver, men gir hver gang ulike resultater (99 %, 65 %, 50 %). Alexandre Lefeuvre ønsker ikke å gi opp saken og ønsker at det skal gjennomføres en ny farsprøve. “Men denne gangen under tilsyn av en namsmann.”