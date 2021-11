“Jeg var sint for å finne ut”: Albert II av Monaco var sint på moren til hans voldelige sønn

I september i fjor avslørte Nicole Ghost, moren til Albert IIs uekte sønn i Monaco, uventede ting på en Paris-kamp. Det var en innsats som egentlig ikke ble verdsatt da prinsen av Monaco oppdaget det. Han anser oppførselen sin som “upassende” og reagerer.

Tidligere tro på tidligere Albert II av Monaco på Paris-kampen laget for mye støy på siden av fjellet. Nicole Ghost, moren til prinsen av Monacos voldelige sønn, nølte ikke med å angripe Charlene av Monaco i et intervju med fransk presse. «I løpet av forlovelsesperioden opplevde jeg ting som varslet meg og sjokkerte meg, sa hun spesifikt. For eksempel byttet hun rommet til sønnen min, og brukte farens fravær til å legge ham til i staben. Som mor fant jeg ikke ord for å beskrive disse handlingene.

Disse uttrykkene hadde mildt sagt ønsket effekt: de ble snakket mye om. Albert II av Monaco mener “Flyttet” Moren til Alexandre Grimaldi – hennes voldelige sønn – tok initiativet til å engasjere seg på dette tidspunktet uten å konsultere om privatlivet deres. Intervjuet av en fransk avis Oversikt, Han uttrykte seg: “I det spesielle tilfellet med denne artikkelen om Madame Costa, hadde jeg ingen anelse om hva hun skulle publisere. Hun fortalte meg at hun skulle publisere noe. Jeg trodde det ville være et bursdagsbilde. Det var upassende, og jeg ble sint å finne den.”, sa prinsen av Monaco.