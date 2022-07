«Jeg vet sannheten om Johnny»: Kate Moss» avsløringer vil ikke glede Amber Heard

Kate Moss avslørte i et intervju på BBC Radio 4s Island Discs hvorfor hun valgte å vitne under Johnny Depps rettssak mot Amber Heard. Hun benektet det gamle ryktet om at skuespilleren en dag skulle dytte henne ned trappene.

Rettssaken mellom Amber Heard og Johnny Depp er ikke over ennå. Førstnevnte har faktisk Både Konklusjon Anke avgjørelsen Fra retten … og slik fortsetter sagaen.

Under rettssaken ble flere vitner avhørt, deriblant Kate Moss. Hun var i et forhold med den britiske supermodellen Johnny Depp fra 1994 til 1998. Hun vitnet i flere minutter via videokonferanse i mars, hvor hun benektet Amber Heards påstand om at Johnny Depp dyttet henne ned trappene. 90-tallet.

Kate Moss sa også at Johnny Depp falt ned trappene mens han var på ferie på Jamaica, og at han hjalp henne opp. «Vi forlot rommet og Johnny dro før meg og det var et tordenvær og da jeg forlot rommet gled jeg ned trappene og skadet ryggen min og jeg skrek fordi jeg ikke visste hva som hadde skjedd med meg. Jeg var inne. smerte og han Han skyndte seg å hjelpe meg og tok meg med til rommet mitt og behandlet meg.»Han vitnet, Johnny Depp «Jeg ble aldri dyttet, sparket eller kastet ned trappene».

Under en nylig opptreden på BBC Radio 4s Desert Island Discs, sa modellen til programlederen: «Jeg vet sannheten om Johnny. Jeg vet at han aldri dyttet meg ned trappene. Jeg må fortelle den sannheten.» Kate Moss sa at hun følte det «Tvang til å fortelle sannheten» Under etterforskningen.

