«Jeg vil be om unnskyldning til fansen»: Brian Reimer opprørt etter Anderlecht-nederlag

Reimer: «Det er ikke nok å nå topp 8. Jeg vil på vegne av spillerne og staben beklage til supporterne for denne forferdelige sesongen. Anderlecht er ikke der det skal være i dag, det er ikke i dag, vi gikk glipp av den åttende plass. Stedet hele sesongen, men det er en fiasko fordi jeg spiller kamper. Jeg kom hit for å vinne. Det har vært alle forbedringene siden jeg kom. Jeg har en god følelse for fremtiden, selv om det er mange ting vi må gjøre bedre. Vi må analysere situasjonen for å identifisere nøyaktig hva vi kan gjøre bedre, og i denne forstand er en opprydding nødvendig. Det vil være vanskelig for oss. «Du vet, vi mislyktes. Jeg kan ikke si om jeg blir det. der neste år. I så fall lover jeg deg at jeg skal gjøre alt jeg kan for å bringe klubben tilbake neste sesong.»

Schoofs dreper Anderlecht på egenhånd, Dreyer for grovt: Notater etter Mavs-nederlag Defour: «Jeg synes motstanderne våre har hatt en skuffende sesong totalt sett, så jeg kan forstå spenningen etter den kampen. Vi ga Anderlecht for mye plass mellom linjene de første 40 minuttene, men så avgjorde vi situasjonen. Schoofs mål var et flott mål. Han var perfekt til å starte oss på nytt. Det kom i tide, og hvis vi hadde tatt sjansene våre hadde det stått 1-3 ved pause. Lærdommen er at vi spilte bra med ballen, men vi må være forsiktig. Vi må gi plass til befolkningen i Antwerpen. Hva skjer i Anderlecht? Det er ikke mitt problem lenger.»