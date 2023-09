«Jeg vil elske deg for alltid»: En engelsk spiller kunngjør sin kones død … tre måneder etter bryllupet deres

Derby Country Club-keeper Josh Vickers står overfor en tøff test. Den 27 år gamle hjemmemannen tok til Instagram-kontoen sin for å kunngjøre døden til kona Laura. Paret giftet seg for bare tre måneder siden, melder våre kolleger fra The Sun.

Bruden ble diagnostisert med kreft og overlevde ikke sykdommen. Hennes sorgrammede ektemann skrev en fantastisk hyllest til henne.