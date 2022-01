“Jeg vil ikke jukse på dekkeksamenen”

Sebastien O’Groats, I hardt Fredag, denne lørdagen for å fikse situasjonen og avslutte i morgen i hodet til Monte-Carlo, Over med en komfortabel tilstedeværelse (21,1 sekunder) Sebastien Lope. Spesielt ved dagens siste spesielle begivenhet, på de isete veiene til Col de Fontbell, gjorde han en forskjell enn sin beste konkurrent …

«Selv om vi har en god dag, er den vanskelige delen ennå ikke kommet. Olivier Gaspard, RTBFs spesialutsending til Monte Carlo, understreket Sébastien Ogiers mikrofon. Fokuser på det siste og følg rytmen. Vi kommer ikke til å rapportere disse 21 sekundene på forhånd, men vi vet at det fortsatt er et stykke unna. I dag har vi satt av litt tid, men vi fikk mest mulig ut av ledelsen i den siste spesialsnøen. Kort tid før start planla jeg å reise med to «snø»-dekk og to slips, men jeg tvilte på at han kom til å gi opp. Så jeg ventet en stund på veien og så ham gå forbi med sine fire slips. Siden jeg allerede hadde «snø»-dekkene på, hadde vi to minutter på oss til raskt å laste slicket på bilen vår. Jeg ville ikke la meg lure når jeg valgte dekkene, jeg ville bare at det skulle spilles regelmessig, det handler bare om kjøring. Jeg bestemte meg for å kopiere, og til slutt bestemte jeg meg for å sette på de to lappene mine igjen. Det var ikke det beste valget fordi den beste tiden ble satt av Colley Rowanpera som hadde “snø”-dekkene, men vi gjorde en flott tid, hovedsakelig med å kunne gjøre en forskjell med skliene i snøen. Alt i alt er jeg fornøyd med den dagen!”