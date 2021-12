“Jeg vil ikke skjule min store sorg for deg”

Siden begynnelsen av karrieren har Pascal Obispo alltid utviklet et spesielt sterkt bånd med fansen. Dette sterke øyeblikket sørget han for under teletonet, der han sto på scenen sammen med Eugenie, en 8- og halvannet år gammel jente, led av muskeldystrofi i ryggraden, som man fortsatt ser. Han som har kjent henne i mange år, nøler ikke med å komme til henne og hilse på henne mens hun går gjennom det.

Men mandag 13. desember brakte artisten en trist melding til samfunnet sitt på Instagram: «Jeg fikk vite om forsvinningen til en fan jeg elsket så mye for hennes begravelse, hennes lojalitet og hennes sans for kunst. ”

“Beskytt deg selv”

Stjernen delte en serie bilder av Kyleine, som avsluttet karrieren hennes. ”



Vi utvekslet ofte, og inntil nylig ga han meg råd om fremtidige planer. Jeg

Vår venn Miguel (Paradipop) ble overrasket over denne kunngjøringen og fortalte meg at han kom til sitt siste hjem gjennom The Flowers of Good, fortsetter han.

Sangeren konkluderer: «Beskytt deg selv og snakk over alt annet. Ikke vær ensom hvis du føler deg ensom, dette er viktig. Kyleine har avsluttet livet sitt, og det er veldig trist. Jeg uttrykker min dypeste kondolans til familien hans. ”