«Jeg vil være en fange» (Foto)

Peter Ambler har bodd på en privat vei i Spondon, Derbyshire, England, i 45 år. Problemet er at det er bygget en enorm industrisone rundt huset hans. Ikke nok til å flytte ham. Det som betyr noe er konsekvensene for mannen som nå er den siste innbyggeren i gata. Som han forteller Derbyshire Live, vil Peter heller være en «fange» i sitt eget hjem enn å bli kastet ut. Han lover å holde seg innenfor husets vegger til han dør når han ser at han er gammel. Og dette til tross for at helsen påvirkes av tilstanden. En situasjon som kan få alvorlige konsekvenser som forrige mandag.

Den dagen ble ambulanse tilkalt hjem til Britten etter at han hadde plutselige brystsmerter. Dessverre ble hastverket til sykehuset forsinket da utrykningskjøretøyet ble blokkert av et metallgjerde. Heldigvis ble ikke Peter virkelig skadet.

Til tross for denne situasjonen fortsetter arbeidet. «I tråd med normal bransjepraksis har vi installert midlertidige trådgjerdepaneler for å hindre uautorisert tilgang til en aktiv og farlig byggeplass,» sa en talsmann for stedet. Han forsikrer at vekterne ryddet veien da de så ambulansen komme. – Skiltet forble åpent til ambulansepersonellet dro. »