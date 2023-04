«Jeg vil vise at jeg er en god gutt»: Dante Vanseer gir sin versjon av fakta

Den nå suspenderte Dante Vanseer fortalte hva som egentlig skjedde. Spesielt avviser han at han brukte ordet «nett».

Jordskjelvspissen Jeremy Ebophisse har blitt anklaget for å ha kommet med rasistiske kommentarer. Dante Vanseer MLS er i opprør. New York Red Bulls-spissen, som ble suspendert i seks kamper, benyttet anledningen til å gi sin versjon av fakta til Sporza: «Jeg skal fortelle deg hvordan det skjedde… Dommeren gjorde en feil, og så begynte jeg Med ham sa jeg «Ape», men i betydningen «klovn,» «tosk.» Fordi jeg hadde inntrykk av at han tok feil avgjørelse.

Red Devil mener sinnet hans ble misforstått: «Jeg hadde aldri til hensikt at noen av mine motstandere skulle være et støtende ord. Jeg knurret for meg selv og feilvurderte virkningen av ordet. På vårt språk brukes ordet ofte. Ingen rasisme ment».

Dante Vanzeir vet at det har såret mange andre: «Så skjønte jeg hvilken innvirkning det kunne ha, og jeg innså at jeg såret folk med dette ordet. Jeg vil be om unnskyldning igjen for ordene jeg brukte. Jeg er en god fyr, vis at jeg er fri for rasisme i hodet og hjertet mitt.» Til tross for at han holder en lav profil, vil det ta tid å gjenvinne tilliten til lagkameratene og sine egne supportere.