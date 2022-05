Jennifer Gray: Patrick Swayce ber om unnskyldning på Dirty Dancing Set

Jennifer Grå grå Skrev memoarene hans. I boken «Ut Te Corner «, ser den 62 år gamle skuespilleren tilbake på livet sitt. Ble invitert til T.C. Visninger For å snakke om det, husket stjernen Patrick Swayze, som døde i 2009.

«Han er en medstjerne.Skitten Dance «gråt da han ba henne om unnskyldning på settet til den romantiske filmen fra 1987.

En film med to skuespillere sammen «rød Dan «før han ble gjenforent i 1984 Skitten Danse. Deres profesjonelle forhold startet dårlig … «Patrick gjorde narr av meg og alle«, forklarte skuespillerinnen. «Det var bare en luksus, og jeg kunne ikke ta det. Jeg tenkte : «Vær så snill, denne fyren, det er nok.«

Jennifer Grå Trodde han var motvillig til å skrive under.»Skitten Dans med ham».

Men han gikk med på å prøve med skuespilleren. Det var dette øyeblikket som førte de to skuespillerne sammen. Patrick Swaze ba om unnskyldning for oppførselen sin. «Han dro meg nedover fortauet og sa: «Jeg elsker deg, jeg elsker deg, jeg er så lei meg. Og jeg vet at du ikke liker at jeg filmer«, forklarte hun.

«Og tårer i øynene. Og tårene kom i øynene mine«.

«Han klemmer meg, jeg var som, «ÅhDude. jeg er ferdig«, Han var enig Grå.

Filmen ble en kulthit i flere tiår fordi de var medskyldige. Grå «Det er ikke til å gå forbi om hvordan stjernen er.Spøkelse«Hun er ok. «Ingen konkurranse. Han var som loungestolen jeg hadde drømt om hele livet«, Hun sa.

Skuespillerinnen vil være tilbake for oppfølgeren.»Skitten Dans». Filmen ble utgitt i 2004 med et forord.Skitten Danse: Havanna Netter«, Og produserte en TV-nyinnspilling for ABC i 2017.