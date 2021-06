Jennifer Lawrence advarer republikanerne om å håndheve strengere stemmebegrensninger på YouTube PSA

Hollywood-stjernen Jennifer Lawrence har anklaget en republikansk “ekstremistisk fraksjon” for “juks” for å håndheve strenge stemmeregler, ifølge YouTube PSA for ideelle organisasjoner.

Nettstedet deres sier at deres mål er å ‘forene konservative og progressive til å vedta lover for å fikse våre ødelagte valg’ og ‘avslutte politisk korrupsjon, ekstremisme og bygging’. ‘

“Uavhengig av personlig politikk, blir du sett på begge sider av midtgangen. Du må vite at din stemmegivning betyr noe, og resultatene av valget vårt er ikke manipulasjoner og manipulasjoner,” sa Lawrence. Web lys Klippet ble lastet opp til delegatens konto.

“I Texas, Georgia og Florida og 44 andre stater er det en radikal fraksjon fra det republikanske partiet som seriøst fjerner stemmeretten for USA fordi de ikke har noen tall å vinne.”

Hunger Games-stjernen dukket nylig opp på YouTube PSA på torsdag for ideelle organisasjoner på vegne av For People Act.

‘Uten å spire for å nå ut til minoriteter eller legge ned hundrevis av stemmeanlegg, spesielt rettet mot fargede, kan de ikke vinne. Men dette er svindel, det er ikke demokrati. ‘

Den 30 år gamle liberalen og varamedlemmene kjemper for folkeloven, ellers kjent som S1 eller HR1, som utvider stemmerett, endrer kampanjefinansieringslover for å redusere innflytelsen av penger på politikk, begrenser diskriminerende jerimandering og skaper ny protokollregler for føderale kontoreiere.

I følge kongressleder John Sarpens, på den 117. kongressen, er husdemokrater forpliktet til å fremme antikorrupsjonen og den rene valgreformpakken – HR1, People’s Law. Nettsted.

‘Vi vil rydde opp i korrupsjon i Washington, styrke det amerikanske folket og gjenopprette tilliten og integriteten til regjeringen vår. HR1 tar oss dit, ‘skriver den amerikanske representanten i District of the Third Congress i Maryland.

Den populære skuespillerens støtteproposisjon vil føre til den største endringen i amerikansk valglov på flere tiår, inkludert endringer som krever at stater automatisk registrerer stemmeberettigede når de gir valgregistrering samme dag.

Lovforslaget ville gjøre det obligatorisk for stater å stemme 15 dager i forveien, uten avstemning uten grunn. Fox News, Som sier at 14 stater vil bli tvunget til å søke hvis lovgivning blir vedtatt for folket.

“Senatet har nå en lov som heter People’s Law, som kan overstyre disse antistemmingslovene og forhindre millionærer i å kjøpe våre valg,” la Lawrence til. “Det står til og med at alle stemmemaskiner skal lages her i USA, men det kommer til å ta mye press fra oss for å få det gjort.”

Bilde: Den amerikanske senatoren Joe Munchin (D-WV) forrige uke sa at han ville stemme mot et diskriminerende lovforslag og sa at det var en feil lov å forene landet vårt.

‘Politikere vil kjempe og kjempe, og vi vil sørge for at de husker hvem de jobber for,’ konkluderte Lawrence i videoklippet.

West Virginia Sen. Da Joe Munch avslørte i forrige uke at han ville stemme mot ‘diskrimineringsforslaget’, vil Lawrence og delegat Yuk kjempe en oppoverbakke for å håndheve demokratisk lov. Fox News.

‘Å forene vårt land og forene vårt land er feil lov, og jeg støtter ikke det fordi jeg tror det vil splitte oss ytterligere. Jeg vil ikke være i et land som er mer splittet, »sa Fox News til Manzin søndag.