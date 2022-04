Jennifer Lopez beskriver Ben Afflecks romantiske ekteskapsforslag

Jennifer Lopez har gitt nye detaljer om Ben Afflecks bryllupsplan i hennes offisielle nyhetsbrev.

Når du stoler på et kjærlighetsforhold med ham Ben Affleck , Jennifer Lopez For det meste raus. Stjernen, som nå er forlovet med skuespilleren for andre gang, sa i et nylig nyhetsbrev publisert på hennes offisielle nettside, Hvordan ektefellens bryllupsplan gikk . Sangeren beskriver paret deres som en «andre sjanse til kjærlighet». Etter at de ble separert på begynnelsen av 2000-tallet «Hans største drøm har gått i oppfyllelse,» forklarer han.

«Lørdag kveld, på mitt favorittsted i verden (et deilig boblebad), gikk min vakre kjærlighet ned på ett kne og fridde til meg. Jeg ble helt lamslått, jeg så inn i øynene hans med et smil og gråt, og prøvde på en eller annen måte å innse at dette skjedde igjen 20 år senere, jeg snakket egentlig ikke. «Han skriver. «Er det Amtana?» Spurte Ben Affleck. «Jeg sa ja, selvfølgelig er det det,» svarte hun.

«Ikke noe spesielt»

Oversetteren av «Jenny from the Black» fortsetter historien sin med å forklare at hun har et stort smil og «tårer i ansiktet». — Jeg følte meg utrolig glad. Selv om den 52 år gamle divaen noen ganger er kjent for sin luksuriøse smak, innrømmer hun her: «Det er ikke uvanlig, men det er det mest romantiske jeg kunne ha forestilt meg … bare vær stille et øyeblikk. -Low mener at hans partneren består av «to heldige som har en ny sjanse til å oppleve ekte kjærlighet.»

Da Ben Affleck opprettet den første siden av alle media i 2002, hørte han først om hennes skjønnhet i bryllupet. To år senere kunngjorde de separasjon. De to dannet deretter familie med henholdsvis Jennifer Garner og Mark Anthony, før de møttes igjen i 2021. Ben Affleck og Jennifer Lopez har også presentert seg. Et enormt samarbeid 55 millioner dollar i Los Angeles. Hvordan er det for en mann og en kone å leve lykkelig med familien sin?