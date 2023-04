Jennifer Lopez erter fansen med et helt nytt prosjekt

Her er Delola, et nytt brennevinsmerke sett for seg av Jennifer Lopez. Sangerinnen presenterte sitt nye prosjekt i en video på Instagram, der hun satt på scenen på en italiensk strand. «Jeg har jobbet uavbrutt i flere tiår, og jeg innser mer og mer viktigheten av å nyte livet. Jeg ønsket å lage et flott produkt – deilig, med gode ingredienser, som jeg vil drikke med venner og familie, og det er Delola»Hun forklarer.

Melding om ikke forventet mottak. Faktisk er Jennifer Lopez kjent for å drikke veldig lite, noe som fikk fansen hennes til å mistenkeliggjøre at hun hadde våget seg inn i brennevinsbransjen. «Jello, du drikker ikke. Dette er noe alle vet og har vært stresset mange ganger i livet ditt. Jeg forstår, penger er penger…men ikke drikk», kan vi lese spesielt i kommentarfeltet. Nettbrukere har også påpekt at Jennifer Lopez» ektemann Ben Affleck for tiden sliter med alkoholavhengighet. Da vurderte de at hun ikke støttet mannen sin. For å forsvare seg, forklarte de viktigste interessentene i spaltene Mennesker Hun ønsket nettopp å frigjøre sunnere, glutenfri og mindre alkoholholdig brennevin enn originalversjonen. Totalt er Delola tilgjengelig i tre forskjellige versjoner: Classic Spirits, Tequila-basert Pink Paloma og Amaro-basert Orange. 750 ml flasker koster $23.