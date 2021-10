Jennifer, som mistet 5 av sine 6 ferdigheter i et kryssild på “The Voice All the Stars”, forklarer denne hekatom

Er det offentlighetens skyld hvis Jennifer mister de fleste ferdighetene sine under kryssild? Her er forklaringen hans.

På “The Voice All the Stars” denne lørdagskvelden slapp Jennifer ganske mye fra det. Etter å ha mistet sine 5 ferdigheter under kryssild, kunne hennes junior Amalia, med 57,4% av de offentlige stemmene, slå Patrick Fioris lagkamerat Adeeb.

Uten Amalia ville Jennifer ha funnet seg alene, uten talent for liveshow, og trenervennene hennes har 3 eller 4 talenter på laget sitt.

Men hvem var ansvarlig for denne massakren? Vel, allmennheten i forliket bør bare stemme for å velge vinneren av krysskampen. Al.Hai, Anthony Tries, Lilu, Charlie og Ozzy ble ikke valgt ut for resten av eventyret på den unge mors laget.

Jennifer innrømmet i magasinet Télé-Loisirs at hun “ikke var en strateg”. Sangeren angir en annen grunn til å fjerne denne kjeden: ” Dette er et annet publikum. De er bare mellommenn. Da er kvinner mer enn menn … ⁇

Jennifer, i likhet med Tiflé-Loisirs fremgang, insisterer på at kvinner er mer sannsynlig å stemme på menn. Av de 15 talentene som kvalifiserte seg, var 9 menn og 6 kvinner. For den andre økten av kryssskampene var den eneste kvinnen som ble beundret av publikum Amalia …