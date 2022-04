Den norske regjeringen kunngjorde torsdag at NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som skulle ta over som styreleder i den norske sentralbanken i desember, endelig har trukket seg etter ett års forlengelse av hans periode i Atlanterhavsalliansen. «Visst, jeg ønsket at Jens Stoltenberg skulle være vår neste sentralbankmann, men vi er i en dramatisk situasjon i Europa, og jeg forstår godt at han foretrekker å fortsette sin rolle i NATO.Det sa finansminister Trigway Sloxvolt i en uttalelse.

Les merJens Stoltenberg: «Vi trenger mer europeisk forsvarsevne⁇

Departementet har varslet at Ida Walton Pache, den andrerangerte banken i Norge, vil fungere som midlertidig sentralbanksjef i seks år. Den 49 år gamle økonomen var Stoltenbergs viktigste rival. «Det tok ikke lang tid før vi fullførte rekrutteringsprosessen som ble ansett som mest hensiktsmessig for stillingen til Ida Walton Pache. Han har allerede hatt stillingen som sentralbanksjef i noen uker og ivaretar dette ansvaret godt. Med ham ble Norge en utmerket sentralbanksjefTrickway sa Sloxvolt-rollen.

På et ekstraordinært toppmøte i Brussel vedtok NATO-lederne torsdag å forlenge Jens Stoltenbergs mandat som koalisjonsleder til 30. september 2023, på grunn av krigen i Ukraina.

Les merJens Stoltenbergs mandat som sjef for NATO ble forlenget med ett år

Styringsrenten er å nå 2,5 % i 2023

Tidligere på dagen hevet den norske banken sin kjernerente til 0,75 % for tredje gang siden september, mot sterk vekst og inflasjon i Ukraina til tross for usikkerheten krigen har skapt.

Økningen på 0,25 poeng vil øke ytterligere de neste månedene: sentralbanken har hevet sin forventede rentebane og forventer at styringsrenten vil nå 2,5 % innen utgangen av 2023.Basert på den nåværende vurderingen fra utsikts- og risikokomiteen vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i juniIda Walton Pache sa i en uttalelse.

«Krigen i Ukraina har økt usikkerheten fra et økonomisk synspunkt, men det er fortsatt muligheter for fortsatt vekst i norsk økonomi.«, sa banken.

Les merNorges Bank hever renten til 0,75 prosent

Norge, som led den verste av Govt-19-epidemien, registrerte 4,2 % vekst i fjor eksklusiv hydrokarboner, noe som fullstendig utslettet den økonomiske effekten av helsekrisen. Den sa at sentralbanken begynte å heve styringsrenten i begynnelsen av september, noe som gjorde den til en av de første i den industrialiserte verden som strammet inn pengepolitikken i kjølvannet av epidemien.

Landet er nå på nesten full sysselsetting og kapasitetsutnyttelsen er høyere enn normalt nivå.

Norges sentralbank sa:Bekymringer over utsiktene til en krig i Ukraina midt i økende inflasjon kan føre til svakere global vekst enn forventetI Norge nådde inflasjonen en topp på 3,7 % i februar (2,1 % eksklusive energipriser og avgiftsendringer).

Les merGass: Norge tar grep for å holde produksjonen på et maksimum