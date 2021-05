Jenta, 2, døde av en mystisk hoste og oppkast på en bursdagsfest

Isabella Lamond dør av usikkerhet dagen etter festen i 2018 (Bilde: Wikimedia Commons / Whatmov)

Et smårolling dør på grunn av en mystisk hoste og oppkast på en bursdagsfest.

Isabella Lamond, 20 måneder gammel, ble kjørt til Royal Children’s Hospital i Wodonga, Australia i oktober 2018, men hun overlevde ikke.

En obduksjon tirsdag i Coroners Court i Victoria viste at jenta ble arrestert for hjerteinfarkt med encefalitt, men årsaken var uklar. news.com.au-rapporten.

Advokat Libby Murphy spurte i en retning: ‘Dødsårsaken er ikke fastslått.’

Retten hørte Isabella ‘hoste’ kvelden før middagen og prøvde å sette fingrene i halsen etter middagen.

Hun hostet kontinuerlig og gråt hele natten før hun begynte å kaste opp. Faren hennes sov med henne i stuen.

Så våknet de tidlig om morgenen til bursdags lunsj ved en brennende stubbe i Wodonga.

De andre barna på festen sa at de så henne ligge på gulvet i barnas lekerom.



Han døde 7. oktober 2018 på Royal Children’s Hospital i Wodonga, Australia (Bilde: Wikimedia Commons / Whatmov)

Hun ble plassert i en høy stol og spiste litt gelé, men kastet den opp igjen og la seg på gulvet igjen. Retten hørte at Isabella var ‘trist’ før hun forlot festen.

Klokka 17.30 den kvelden ble hun fortalt at hun hadde en ‘fit’ og ble lilla, gikk aktiv og ‘ikke pustet’.

Paramedikere rykket ut til stedet og fant ikke noe svar. Han døde 7. oktober, en dag etter banketten.

Legen som utførte obduksjonen, fant at jentens hevelse i hjernen kan ha blitt forårsaket av utilsiktet eller utilsiktet hodeskade.

I rettssalen i Wodonga ble en kvinne sett gråtende og tørket øynene under rettssaken.

Isabella bodde sammen med faren Michael Kell og hennes partner Lisa Fullen da hun døde.

Hans mor Patricia Lamond etterlyste rettferdighet og sa at prosessen hadde tatt ‘så lang tid’.

Han sa i en uttalelse: ‘Jeg trenger svar. Datteren min trenger rettferdighet. De ansvarlige må holdes ansvarlige, og det må være reformer i systemene som fører til denne tragedien. ‘

Coroner Livask Peterson bestilte et sammendrag innen august og sa at han ennå ikke hadde bestemt seg for om en etterforskning ville bli holdt.

En annen retningsforsøk vil finne sted i Melbourne senere i år.

