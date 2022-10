Jente dør, «leger kan bare forlenge livet hennes»

Før to uker levde Neyla og foreldrene hennes et fredelig liv. Bortsett fra at himmelen falt over en familie fra Dürn i provinsen Antwerpen. For rundt ti dager siden fikk de vite at den 4 år gamle jenta hadde en ekstremt sjelden hjernestammesvulst, en sykdom som dessverre ikke er uoperabel, melder Heid Newsblad i formiddag.











En søndag skjønte moren Oksana at noe var galt. Så besvimte jenta Naila. Tilstanden hennes forverret seg raskt ved UZA akuttmottak da hun snakket med vanskeligheter. En CT-skanning og MR avslørte den dystre diagnosen.