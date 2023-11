Jeremy Toku har overgått alle forventninger de siste månedene: «et fenomen i Eden Hazards fotspor»

Jeremy Doku har trent i Anderlecht i det meste av sin ungdom, og har overgått alle forventningene til vannputtrenerne. Dette avslørte Jean Kindermans til våre kolleger ved RTBF.

«Det er starten på mange år for ham»: Pep Guardiola berømmer Jeremy Toku som aldri før

«Vi vet at han har mye rom for forbedring. Vi kjenner hans tempo, hans tapperhet, hans driblinger, hans skudd, men det er ikke å si at tiden hans i Rennes var utrolig. Han ble ofte skadet.» Den tidligere Anderlecht-kapteinen forklarte at han var overrasket over fremgangen hans de siste månedene, «Han vokste i et utrolig tempo med City. Etter bare noen få måneder under Pep Guardiola, gikk han veldig raskt fremover når det gjelder tillegg og klarhet på banen. Doku er bare driblingen hans. Det er hans assists, hans mål, hans åpninger. Jeg lurer på hvor han vil stoppe.

Hvor mye vant Eden Hazard hjertene til belgiske supportere? Kindermans ser ut til å tro det : «Det ville være upassende å si at han får oss til å glemme Eden Hazard, men det er et tilfelle av å følge i Hazards fotspor.»

