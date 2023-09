Jernbaneforbund fordømmer å utsette ansatte og passasjerer for fare Belgia

Mange av de involverte agentene hevder at de ikke gjorde en feil, men at det snarere var en utstyrsfeil. Fra SNCBs side bekrefter vi at av de 40 000 daglige avgangene som tilbys ved hjelp av dette systemet, «har det blitt observert et lite antall individuelle og lokale hendelser de siste ukene,» bemerker talsperson Marianne Hernault. «Hvis klokkene fortsetter å starte uten kundeinstruksjoner, risikerer vi å møte sikkerhetsproblemer, som kan sette livene til ansatte og passasjerer i fare,» insisterer Anthony Signorino-Gello.