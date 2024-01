Jernbaner: Tre dagers streikevarsel på jernbaner levert av CGSP Cheminots

CGSP Cheminots har kunngjort at de vil forkynne et 72-timers streikevarsel fra mandag 29. januar kl. 22.00 til torsdag 1. februar kl. 22.00. Sosialistforbundet fordømmerEnsidige vedtak«Jernbaneselskaper ber HR-Rail ta på seg»Alle initiativer for å revitalisere sosial rådgivning på en respektfull måte innen belgiske jernbanerCSC Transcom vil på sin side ikke delta i streiken Han kunngjorde i en pressemelding at SLFP Cheminots heller ikke vil delta, og forklarer at han fant denne handlingen ekstremt for tidlig.

I følge CGSP Cheminots går sosial dialog i oppløsning og «Det er ikke lenger begrenset til å utveksle informasjon om beslutninger som allerede er tatt av ledelsen«CGSP Cheminots har uttrykt bekymring for ansattes velferd, rekruttering, lovlig ansettelse og kvaliteten på tjenesten.»Men det gjelder også for pendlere«.

Imidlertid fortsetter administrasjonen å «Hold deg døv«På grunn av bekymringene til fagforeningsleiren. Forbundet sier at det er grunnleggende motstandere.»Alle tiltak er kun rettet mot tiltak for å forbedre produktiviteten og redusere den utallige arbeidsstyrken«Blant de ansatte som»Det gjør en reell forskjell for ryttere hver dag og natt«.

Krever CGSP Cheminots»Fryse«Nye produktivitetstiltak og omorganisering»På bekostning av jernbanearbeidere og passasjerer«De ønsker også at administrasjonen skal sikre proaktiv juridisk rekruttering og rekruttering på grunnlag av å tilby meningsfulle tjenester av høy kvalitet til de reisende. Dette doble kravet vil være en forutsetning for å suspendere innkallingen som ble sendt i dag,» innrømmet forbundspresidenten.