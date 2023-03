Jernbanetrafikken mellom Brussel og Ottignies og Nivelles opphørte i begynnelsen av april

Selv om det ikke er skoleferier i fransktalende Belgia for øyeblikket, vil jernbanetrafikken stoppe i begynnelsen av april på jernbanene Ottignies-Brussel og Nivelles-Brussel, rapporterte SNCB og Infrabel fredag. Overføringer vil bli foretatt der det er mulig. Ellers vil et alternativt busstilbud settes inn. Så reisetidene blir utvidet, fra 10 til 35 minutter, advarer jernbaneselskapet mitt. Arbeidet vil først gjelde linje 124 mellom Nivelles og Brussel Midi. Det vil foregå 24 timer i døgnet, fra kvelden fredag ​​31. mars til morgenen mandag 10. april. Følgelig, fra morgenen lørdag 1. til søndag kveld søndag 9. april, vil SNCB kutte togtrafikken mellom de to stasjonene og vil sette flere transittalternativer på plass.

Dermed vil direktebusser med stopp i Brussel Midi, Brienne-l’Alleud og Nivelle erstatte IC-togene. Andre busser, som erstatter S-tog, vil kjøre på følgende stasjoner: Bruxelles-Midi, Forest-Est, Uccle-Stalle, Uccle-Calevoet, Moensberg, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Waterloo og Braine-l’Alleud, Lil og Neville. De stopper imidlertid ikke ved Holleken og De Hoek, men på Moensberg. Reisende fra disse to stasjonene kan ta buss 155 De Lijn til og fra Moensberg med sin SNCB-billett. Ruten S19 Louvain – Brussel-Schuman – Nivelles ble også omdirigert mellom Saint-Job og Linkebeek med flere stopp ved Hal og Moensberg. Reisende kan ta buss eller SNCB 37/43-buss (STIB) for å reise mellom Moensberg, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine-l’Alleud, Lillois og Nivelles. Reisende som reiser fra Charleroi er velkomne til å reise via Braine-le-Comte eller La Louvière-Sud med tog. Fra Marchienne-au-Pont kan de komme seg til Nivelles og deretter ta direkte SNCB-busser til Brussel. Arbeidet med denne linje 124 har særlig som mål å legge spor ved Waterloo stasjon, å utføre anleggsarbeider mellom Rude Saint-Genis og Brienne-l’Alleud og å legge to nye broer i Lille. Drift som ikke er forenlig med å opprettholde trafikken, dette begrunner vi hos Infrabel, direktør for jernbaneinfrastruktur. READ Vandring i iranske oljepriser til Kina sårer OPECs innsats for å stramme inn forsyningene På linje 161 vil det også foregå arbeid mellom Brussel Midi og Otignies fra kvelden fredag ​​7. april til mandag 17. april om morgenen. Togtrafikken mellom de to stasjonene vil også stoppe, fra lørdag 8. april om morgenen til søndag 16. april om kvelden. Passasjerer som reiser fra Ottignies som reiser direkte til Brussel-Midi kan ta toget, som vil omdirigere gjennom Leuven og deretter slutte seg til Brussel-Nord-, Central- og Midi-stasjonene. SNCB advarer om at passasjerer som ønsker å reise til Brussel-Schumann eller Brussel-Luxembourg, hvor færre tog vil stoppe i løpet av disse dagene, må bytte tog i Brussel nord. Passasjerer som har avgang fra stasjonene Etterbeek, Watermael, Boitsfort, Groenendaal, Hoeilaart, La Hulpe, Genval, Rixensart og Profondsart kan ta SNCB-busser til Brussel. Endelig kan passasjerer som reiser fra Dinant, Namur og Gembloux stasjoner ta andre tog. Arbeidet med denne linje 161 er også svært tungt. Dette vil innebære å flytte noen få meter med kjørefelt i bruk, over en avstand på 3,5 km, for å skape plass til fire kjørefelt på sikt. Infrabel vil også benytte anledningen til å gjøre om en undergang ved Groenendaal stasjon, noe som vil kreve at den eksisterende strukturen blir fullstendig demontert. Er klar over at disse «store arbeidene» går dårlig, beklager Infrastruktursjefen allerede ulempene passasjerene har påført seg fordi arbeidsplassene vil foregå utenom skoleferieperioden, som vanligvis brukes til slike trafikkavbrudd. Siden ble reparert for mer enn to år siden, etter avtale med den sveitsiske nasjonalbanken og ulike partnere og underleverandører, og kan ikke utsettes, bekrefter Infrabel. I mellomtiden har skolerutene i det fransktalende Belgia reformert, noe som forsinker vårferien til begynnelsen av mai, og ikke gjennom første halvdel av april som først antatt. READ Bitcoin Adoption in El Salvador: Promises and Disappointments of Chivo Wallet av Rogzy All praktisk informasjon om disse arbeidsstedene og deres konsekvenser for togtrafikken finnes på SNCBs hjemmeside (www.belgiantrain.be/fr/news/works-bruxelles-nivelles Og www.belgiantrain.be/fr/news/works-bruxelles-ottignies).