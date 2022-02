Jerry fra Limburg reiste mer enn 1 million kilometer med bilen sin: “De vil alle vite hemmeligheten min”

millioner kilometer i timen. Jerry Derricks, 45, er veldig stolt over den ekstraordinære ytelsen til bilen hans. Denne organisten fra Berigen i Limburg kjører en 25 år gammel Opel Astra. Lang levetid det lokale politiet beundrer: «Jeg er ikke lenger arrestert under en politiransaking, velkommen jerry. Alle kjenner den skinnende bilen min og jeg er fortsatt i god form. En dag spurte en politimann meg til og med hvilke produkter jeg brukte for å få bilen min til å se ekstra skinnende ut innvendig og utvendig. De vil alle vite hemmeligheten min.”.

Jerry og bilen hans registrert i hans navn turnerte i flamske medier i noen dager. Ved denne anledningen forklarte han våre kolleger sine gode vaner med å ta vare på kjøretøyet sitt. I tillegg til ansvarlig kjøring som gjør at han unngår enhver ulykke, vedlikeholder 40-åringen bilen sin godt uten å overdrive. Han kjører mellom 45 og 50.000 kilometer i året, noe han vurderer “Perfekt for en dieselbil”. “Bilen min hjelper meg stille fra punkt A til punkt B”Han sier.

Jerrys råd: “Ta vare på bilen din som din kone med kjærlighet og respekt”. Takket være dette slagordet gjorde Limburgeren betydelige besparelser. Han har tenkt å fortsette slik, og foretrekker eldre modeller fremfor nyere. “Jeg liker ikke alle disse elektroniske enhetene, spesielt bekymringene som følger med dem”stole på.

Fornøyd ønsker Jerry å reise til Opel-hovedkvarteret i Rüsselsheim for å vise bilen sin: “De kan være stolte over at jeg klarte å kjøre en million kilometer med den. I de fleste biler stopper den på 300 000 kilometer.”.