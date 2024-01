Jesper Fredberg og Anderlecht er ikke sinte på Noah Sadiki: «Det faktum at han spiller bra er et bevis på kvaliteten på treningen vår»

Fornærmelser, kritikk, rasisme. Noah Sadikis (19) avgang til Union utkrystalliserte supporternes utskeielser. Anderlecht-produktet måtte vente en uke lenger enn forventet for å møte sin tidligere klubb.

Han ønsket å fortsette i Anderlecht

Hans avgang gikk ikke som forventet. Den unge Brussel-innfødte av kongolesisk opprinnelse vurderte aldri en overføring i en alder av 19. «Det var en lang refleksjon over sommeren, men jeg måtte ta dette valget, som vil hjelpe meg videre i karrieren. Jeg har ingen problemer med at det ikke fungerte for meg i Anderlecht. På et tidspunkt må du lære deg hvordan du velger selv, ikke basert på fortiden din. Jeg tok denne veien.»

Statistikk bekrefter konklusjonen hans. På seks måneder har han nesten doblet spilletid sammenlignet med 2022-23, hvis vi ikke tar med tiden hans med RSCA Futures i D2. Han skal ha vært fornøyd med spilletid med U23. «Men jeg vil ikke være i komfortsonen min.»

Noah Sadiki snakker om Anderlechts avgang for Union: «Det var rasistiske reaksjoner»

Han føler ikke Rhymers selvtillit

Vendepunktet kom under sommerproduksjonen. «Jeg hadde mange spørsmål fordi jeg ikke visste om jeg skulle spille og hva planene var for meg. Jeg spurte trener Reimer. Han sa det ikke klart til meg, men jeg følte at jeg ikke kom til å gjøre det. spille. Jesper Fredberg-Brian Rymer-duoen kunne ikke vært mer inkonsekvente i tankegangen. «Han gjorde det klart for oss at han ønsker å spille merFredberg forklarte oss under et lengre intervju han ga oss under praksisperioden. Vi kan ikke garantere ham. Den naturlige løsningen var å samarbeide ved avreise. «

Anderlecht har ennå ikke begynt å rekruttere på midtbanen, men Theo Leoni har sett seg selv ta mer og mer plass i sentrum. Spørsmålet om alder dukket også opp. Rymer ønsket et bytte i trekanten sin og forventet en tilstrømning av erfarne spillere. Mats Ritz (30) og Thomas Delaney (32) ble overført på slutten av sommeren.

Jesper Fredberg tar Anderlechts sesongstart

Kontrakten hans var i balanse

Anderlecht tenkte på porteføljen sin. Sadiki hadde bare ett år igjen av kontrakten i sommer. Du må selge den eller risikere å gå fri. «Det er en del av kriteriene som drev oss til å ta denne beslutningen, sier Jesper Fredberg. Vi valgte å la ham gå fordi tilbudet passet oss. Vi må innse fakta: ikke alle spillerne vi trener vil lykkes med oss.

Fredberg var svært positiv til sin utvikling. «Jeg var på stadion mot Liverpool og lurte på hvem den fyren var på banen. (ler) Det var tøft. Jeg var veldig glad for å se ham utvikle seg til en slik grad. Suksessen hans er et slags kvalitetsstempel for Anderlecht-trening Han trekker frem arbeidet til alle akademiansatte de siste årene Til Noah Hvis det fantes en god bransje, ville vi ha deltatt i den.

Et spørsmål om posisjon

Det siste elementet å veie: Sadikis rolle i bakken. «Jeg forstår at det var stor konkurranse på midtbanen, men jeg får ikke en reell forklaring på hvorfor staben bestemte seg for å spille meg som back. Jeg ville heller stå på sidelinjen enn ute av eksamen, men jeg var allerede overbevist om at jeg ville bringe mer til miljøet.

Dette ble bekreftet av hans tidligere trener i RSCA, Robin Veldman. «Jeg har allerede sett ham som midtbanespiller. Han er veldig rolig på ballen og passerer bra med begge føttene. Han har intensiteten og størrelsen for jobben, men mangler litt finesse i den siste tredjedelen, så jeg stilte ham opp som en høyreback. Hos Anderlecht spotter vi når vi leser noen av fagforeningens kommentarer som skryter av å få Sadiki til å spille på sin sanne plass. «Jeg avstår fra å kommentereFredberg smilte. Da vil vi gi kreditt til unionen.»

Hans tidligere lagkamerater var ikke overrasket

Ifølge Theo Leoni er det ikke rom for debatt om hans beste posisjon. «Hvis han er så god, er det takket være hans allsidighet, Puster midtbanespilleren. Han kan spille alle tre posisjonene med letthet. Han vil lykkes i fotball uansett posisjon. Han jobber hardt, lytter og tar imot tilbakemeldinger. Yari Verschaeren støtter lagkameratenes synspunkter. «Noah kunne ha spilt null minutter til hvis han hadde blitt i Anderlecht, men det betyr ikke at han ikke var god nok. Han måtte gå sine egne veier. Se hvor det fikk ham. Han spilte mot Liverpool i europacupen. .