Jesper Fredberg svarer på et delikat spørsmål om kontrakten hans med Anderlecht – All Football

Sportslig leder Jesper Fredberg hadde et travelt overgangsvindu i sommer. Han tok med seg 12 nye spillere til Lotto Park.

Jesper Fredberg Han gjorde enormt mye arbeid i sommer. Tolv nye spillere har kommet for å utgjøre den nye Anderlecht-troppen, som sies å være i stand til å spille ledende roller.

Det er imidlertid verdt å merke seg at dansken kun har kontrakt ut juni 2024, mens han signerer spillere som blir lenger på Lotto Park.

«Da jeg signerte her, visste jeg at kontrakten min bare var på ett og et halvt år. Det er ikke opp til meg å dømme, men for presidenten og styret. Jeg ønsker imidlertid å fortsette eventyret her.» sier Fredberg Het Newsblatt.

«Jeg investerer mye i arbeidet mitt og Anderlecht har blitt veldig nær meg. Jeg flyttet hele familien min hit, hvis du ikke planlegger å bli lenge, gjør du det ikke. Familien min vil alltid være der. Kom til foran, men Anderlecht kommer inn som nummer 2.»

Det er ambisjoner. Vi må nå inngå en ny avtale rundt en utvidelse. «Jeg har fortsatt mange drømmer. Jeg kjenner energien til fansen på stadion. Jeg håper jeg kan sette meg ned med ledelsen i fremtiden,» avsluttet den danske sportsdirektøren.