Jesse Nelson forsinker første singelutgivelse etter å ha ønsket å vises på P Dit Music Video ‘

Jesse Nelson sies å ha forsinket sin første solo med to uker, slik at PDT kan spille inn i musikkvideoen hans.

Den 30 år gamle sangerens kommende short-tapper blir en modell for hip-hop-spillerens hit Bad Boy for Life, og nå vil 51-åringen være med i annonsen Solen.

Guttene ble presset tilbake to uker på grunn av uforutsette omstendigheter, men det betyr nå at BT vil lage en cameo på klippet, noe som er utrolig for Jesse, sier en innsider.

Jesse Nelson har forsinket utgivelsen av sin første singel Boys etter at PC DT sa at den gjerne ville vises i musikkvideoen.

Jesse er sikker på at alt kommer til å gå bra og vil ikke kutte hjørner når det kommer til utgivelsen.

“Forsinkelse er ikke den beste fordi de allerede har begynt å erte banen i samfunnet, men Jesse og teamet gjør ting. Jesse gjør den siste finpussen på videoen, som er verdt ventetiden. ‘

Kilder sa at låtskriveren planlegger å droppe sin nye sang neste måned, men det blir en tøff kamp mot ham etter at Ed Sheeran slipper sin neste singel.

Dream Team: Sangerens kommende short-topper Boys hip-hop-spillerens hit Bad Boy for Life-modellen, og nå har rapperen sagt at han vil være med i reklamen (bildet i 2018)

Jesse, som meldte seg på Polydor, sa nylig om hva fansen forventer av sololåtene hans: ‘Dette er musikken jeg alltid har ønsket å gjøre. Jeg tror ingen ville forvente dette. Dette er et nytt kapittel for meg. ‘

Det ble antatt at den tidligere X Factor -vinneren skulle gå inn i en kort krig med Little Mix da trioen nå gir ut ny musikk på sitt kommende album ‘Between Us’.

Det var imidlertid først i november at fem nye sanger fra de største hitsene kunne komme ut snart.

Jesse vant X-faktoren i 2011 sammen med Perry Edwards, Lee-Anne Pinnacle og Jade Dirwal.

Sammen med Little Mix har den solgt over 60 millioner plater, noe som gjør den til et av de største kvinnelige bandene gjennom tidene.

Ny musikk kommer: Etter å ha forlatt Little Mix, signerte Jesse en egen innspillingskontrakt med Polydar Records og hans første singel Boys vil bli utgitt i begynnelsen av september.

Match: Tidligere X Factor-vinner antas å være på vei mot en kort krig med Little Mix da trioen nå slipper ny musikk på sitt kommende album ‘Between Us’ (film i 2021)

Den skjønnheten som ble født i Romford bekreftet hennes permanente avgang fra bandet i desember i fjor, og avslørte at det var bare noen få uker senere at hun tok en midlertidig pause fra alle arbeidsoppgaver.

På den tiden skrev han på Instagram: ‘Sannheten er at det å være i et band nylig har påvirket min psykiske helse.

Jeg synes det er veldig vanskelig å være i en kvinnelig gruppe og det konstante presset med å leve opp til forventningene.

‘Tiden er inne for å investere på nytt i å fokusere på oss selv i stedet for å fokusere på å glede andre i livet, og nå føler jeg at det er på tide å starte prosessen.’