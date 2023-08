Jeudi en Statsfinansminister: suksess med statsobligasjoner er et «signal til bankene»

Det innrømmer finansministeren fra starten av, og forventet ikke slik suksess for statsobligasjoner på ett år. Torsdag 31. august utløper muligheten for å tegne bilaget gjennom Gjeldsetaten. Fredag ​​1. september vil det fortsatt være mulighet til å gjøre det via banker. Så skal vi regne.. Beløpet som nå samles inn av staten er på rundt 20 milliarder euro, ifølge det som ble bekreftet av finansministeren.

Hvor mange har meldt seg på? Vi kjenner foreløpig kun de som gjorde dette direkte via gjeldsagendaen. at det «250 000 abonnementer«, forklarer Vincent van Peteghem. Kanskje antallet abonnenter via banker er likt, noe som får ministeren til å si at en halv million mennesker har tegnet statsobligasjoner i ett år. «Noen ganger er disse abonnementene verdt 100 euro,» forklarer ministeren. .Men jeg leste også vitnesbyrd i avisene fra folk som hadde beløp på opptil 200 000 euroHan fortsatte.Gjennomsnittsbeløpet er for tiden 33.000 eurohan legger til.

For Vincent van Petegem er suksessen til disse statsobligasjonene «Signal«som sparerne gir til bankene. Ministeren angir gapet mellom rentene som bankene tar på lån, spesielt boliglån, og renter som belønner sparing.»Forskjellen er veldig storkommenterte statsråden.

For å få bankene til å samhandle lanserte statsråden statsobligasjoner for en periode på ett år, som er åpne for alle og uten beløpsbegrensninger. «Det er virkelig et produkt som ligner på en sparebok. Også her har du en lojalitetsbonus etter ett år«, oppsummerer finansministeren.