Jewels of Controversy: En av de største auksjonene i historien avvist av historikere

Mer enn 700 juveler i besittelse av denne østerrikske beskytteren (1941-2022) er en del av denne samlingen verdsatt til mer enn 150 millioner dollar.

Fire hundre lodd vil bli delt ut til teatre i Genève 10. og 12. mai, mens resten legges ut på nett fra 3. til 15. mai og deretter slippes i november.

Salget kan bryte tidligere rekorder satt av Christie’s for eiendommer eid av skuespillerinnen Elizabeth Taylor i 2011 og «Maharajas and Mughal Magnificence» i 2019, som begge toppet 100 millioner dollar.

«Dette er et historisk øyeblikk for Christie’s,» sa Anthea Peers, leder for Europa, Afrika og Midtøsten.

Det er eksepsjonelle 1900-tallsverk av Cartier, Harry Winston, Boivin og Van Cleef & Arpels, i tillegg til et viktig utvalg av perler, jadestykker og Bulgari-kreasjoner fra 1970-, 1980- og 1990-tallet.

Den østerrikske milliardæren presenterte kunstsamlingen sine dager etter å ha åpnet et privat kunstmuseum i Wien i juni 2022. Ifølge Forbes er nettoformuen hans 2,9 milliarder dollar.

Datteren til en gravør ble født i den østerrikske hovedstaden og jobbet i et advokatfirma etter endt hotellskole. I følge Christie møtte hun sin fremtidige ektemann – mer enn tretti år eldre enn henne – mens hun var på ferie med foreldrene i en østerriksk landsby, før hun giftet seg med ham i 1966.

Eieren av en av de største supermarkedskjedene i Tyskland, Mr. Horton døde i 1987 i Groglio, i den sveitsiske kantonen Ticino, hvor stiftelsen som bærer navnet hans ligger.

«veldokumentert»

Stiftelsen beskriver ham som en «entreprenør med en sterk følelse av sosialt ansvar» som startet «det første tyske supermarkedet basert på amerikanske forbrukervaner» på slutten av 1950-tallet.

Provinsen Ticino hevder på sin nettside at den har «bygget sitt imperium siden 1930-tallet, hvor den kjøpte mange eiendommer».

I 1936, tre år etter at Adolf Hitler ble den tyske kansleren, overtok han Alsberg, et tekstilselskap med base i Duisburg før han kjøpte flere jødiskeide butikker før krigen etter at de jødiske eierne flyktet.

Han ble senere anklaget av noen for å tjene på «ariseringen» av jødisk eiendom (rovvirksomhet rettet mot å fortrenge eierskap til virksomheter eid av jøder av jødisk avstamning).

«På slutten av andre verdenskrig ble han tatt til fange av britene og fengslet til 1948 på en institusjon i Vest-Tyskland», ifølge Ticino-provinsen.

I følge en rapport publisert i januar 2022 av historikere på oppdrag fra Horton Foundation, inkludert professor Peter Horace, var han faktisk medlem av Nazipartiet før han ble utvist og senere frikjent av Denazification Committee.

Men opprinnelsen til formuen hans, arvet av kona, sår tvil om auksjonen, som noen historikere har kritisert i media.

På sin side påpeker Christie’s at «Mr. Hardens forretningspraksis fra nazitiden, der han kjøpte jødiske virksomheter under tvang, er godt dokumentert.»

Inntektene fra salget vil gå til Heidi Horton Foundation, som støtter den eponyme samlingen, medisinsk forskning, barnevern og andre filantropiske formål den velstående arvingen har støttet. Tiår.

Christie’s vil gi et «betydelig bidrag» i provisjoner knyttet til salget til «en organisasjon som fremmer Holocaust-forskning og utdanning».