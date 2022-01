Jill Vandermulan dreper abort igjen: “andre fiasko denne måneden”

Jeg testet 2021 sykehuskjolen. Her er 2022-samlingen igjen“, Denne 17. januar, les bildeteksten til bildet av ham i sykehussengen. Faktisk ble Jill Vandermulan funnet på sykehuset etter en ny spontanabort. Etter de siste fem månedene… Etter denne tragedien la influenceren ut en rørende melding på Instagram for å informere fellesskapet sitt. “Viktig informasjon. Hvis du mister svangerskapet og spontanaborten ikke er spontan, kan du spørre gynekologen din (i Belgia) om behandling. Her fikk jeg umiddelbart muligheten. Det vil definitivt bli lagt til det generelle sykehuset. Lev med sorg veldig rolig, spesielt med medisinske tiltak, c «Dette er et alternativ med fordeler. Hvis du noen gang befinner deg i denne situasjonen (jeg liker ikke noen), diskuter det direkte med legen din.”

L‘Tidligere StarCodemian Og programlederen til RTL-TVi ønsket også å berolige fansen hennes om hennes helse og psykologiske tilstand (Som for 5 måneder siden), I tillegg til å informere henne og hennes ledsager om følgende hendelser. “ Dessverre etter et sekundDenne måneden vil vi ta initiativ til å finne ut av mulig årsak til feilen. Jeg skal snakke åpent med deg om dette senere fordi jeg tror mange kvinner og par vil identifisere seg med det vi gjør. PS: Tristhet, smerte og frustrasjon er åpenbare, men vi har det bra.