JLR deler Range Rover Sport SVR -massakren i ‘No Time to Die’ stunts

James Bonds nylige eventyr vil ta ham til Norge og Skottland, som sett i den kommende traileren. “Ingen tid til å dø. “Et eller annet sted underveis møtte en britisk spion et par Range Rover Sport SVR-er i en av de siste SUV-filmens jaktkjeder fra JLR’s Special Vehicle Operations Division.

Filmskaperne ønsket å ta Bond-actionsekvensen off-road, og valgte Range Rover Sport SVR som skurkens jaktbil. JLR -produktarbeidskontrakten (Bond leder en ny forsvarer i en annen del av filmen) nølte ikke med å hente en av de dyreste elementene på Arms -menyen. Dessverre er maskiner som starter på $ 115 000 totalt sett litt vanskeligere å se når de ruller gjennom luften eller på takene.

SVR deler 5,0-liters superladet V8 med Jaguar F-Type SVR og er de kraftigste kjøretøyene i Land Rover-porteføljen. Med 575 hestekrefter og 516 pund fot dreiemoment oversetter de 0-60 tid til 4,3 sekunder, noe som gjør dem til det perfekte våpenet for å jage en superspion på en grusvei.

Når det gjelder dammen, rømmer 007 i den tiår gamle gule Toyota Land Cruiser Prado. Spesielt er det en liten versjon av 90-serien, bygget fra 1996 til 2002, som ikke selges i USA, men er populær i andre deler av verden. Den kraftigste motoren var 3,4-liters V6 med 190 hestekrefter. Til tross for maktkonflikten sender Bond Range Rovers i spektakulær stil. Vent, dette er en Range Rover -kampanje, ikke sant?

“Alle stuntene er ekte, det er ingenting som heter CGID,” sa Neil Layton, filmens actionvognkoordinator. “Så for å gjøre bilene på skjermen mer dramatiske, måtte vi slå av mange av sikkerhetsfunksjonene der ute.”

Interessant nok er et annet ikke-JLR-produkt også vist i videoen. Kamerabilen er svart (for å redusere refleksjon på andre biler) og Ford F-150 Raptor er utstyrt med et stort takfeste.

“Ingen tid til å døKommer til skjermen 8. oktober.

Relatert video: