Joachim Gerrard sint på Swiss Air: «Jeg skal spille en viktig kamp med en gammel stol og en gammel racket»

Han ble eliminert i semifinalen i Wimbledon for tre uker siden, men han vant British Wheelchair Tennis Open forrige uke, Joachim Gerrard denne onsdagen i et uhell på sosiale nettverk som han ville ha gjort det bra.

Den belgiske mesteren, som har vunnet 29 singeltitler, inkludert 4 Masters og 2 Grand Slams (Australian Open og Wimbledon), returnerte denne søndagen fra en turnering i Sveits. Joachim Gerrard stolte på at Swiss Air ville returnere fra Genève til Brussel med en kort mellomlanding i Zürich. Bortsett fra at turen ikke gikk som planlagt. For det første ble det første flyet forsinket med 50 minutter, noe som betyr at tennisspilleren måtte skynde seg gjennom et mellomlanding i Zürich. Men verst av alt: bagasjen hans kom aldri til Brussel. Men det er hans verktøy for faget: nemlig rullestolen og isbitene hans.

Joachim Gerrard la ut en «rar» på Facebook denne onsdagen. «Etter 4 dager vet vi fortsatt ikke hvor utstyret er, til tross for at en fil er sendt til Aviapartner Belgium og flere returer til flyplassen for å be om informasjon!»

Tennisspilleren er i et dilemma, spesielt ettersom han skal spille en turnering i Belgia. «I dag må jeg spille en viktig profesjonell rullestoltennisturnering, Belgian Open, med en gammel stol og en gammel racket.»

Og belgieren, sint, for å konkludere: «Jeg er ikke vant til å klage, men her er det uakseptabelt, det setter meg ikke i den beste posisjonen faglig. Utover det gjør mangelen på informasjon fra Aviapartner og Swiss Air meg dypt opprørt… Vi snakker ikke om dette. En toalettmappe eller suvenirpakker men Om stolen min og arbeidsutstyret mitt! Jeg håper at Aviapartner og Swiss Air raskt kan komme tilbake til meg og teamet mitt og finne eiendelene mine og dette utstyret i store midler, investeringer er gjort!»