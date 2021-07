Jobbåpninger peker mot Cryptos Retail Future

Det gamle rådverket eksisterer for jobbjakt uansett hvor du ser på det:

Du får ikke jobben med mindre du har erfaring. Og du kan ikke få erfaring med mindre du har jobben.

At Catch-22 kan brukes på kryptovalutaområdet der nyheter brøt forrige uke om at Amazon har postet en stillingsannonse på jakt etter en markedsleder for blockchain og digital valuta.

Når vi graver dypere inn i listen, ser vi at den valgte kandidaten vil bli med i Amazon Payment Acceptance and Experience Team.

hjelp ønsket

“Han vil utnytte sin domenekompetanse innen Blockchain, Distribuert Ledger, Sentralbankens digitale valutaer og kryptovalutaer for å bygge saken for evner som skal utvikles, føre produktoversikt og strategi, og få lederskapskjøp og investering. For nye evner,” Les annonsen. Rollen starter ganske mye fra bunnen av, der rollen “vil utvikle veikartet som inkluderer kundeopplevelse, teknisk strategi og evner, samt lanseringsstrategi” og vil være “å jobbe bakover fra data og kundeinnsikt” for å bygge neste produkter og tjenester.

Ikke overraskende, gitt at sentralbankens digitale valutaer (og i stor grad kryptokurver generelt) ennå ikke eksisterer på en veldefinert eller fast forankret måte for detaljbetalinger, viser Amazons rolle noen generelle kvalifikasjoner som er rettet mot et nytt produkt. . utvikler seg. Disse kvalifikasjonene inkluderer minst 10 år innen produkt- / programstyring, produktmarkedsføring, forretningsutvikling eller teknologi. Annonsen ser også etter “opplevelse med levering av varer til slutt.”

Orientering mot detaljbetalinger

Innlegget “hjelp som trengs” er en som antyder, selvfølgelig, Amazons utforskning av hvordan en digital valuta kan passe inn i økosystemet som bygges. Og det er ikke den eneste flotte teknologien som har vist søkeannonser som ønsker å utvikle veikart for å implementere disse digitale tilbudene.

Tidligere i år publiserte Apple en annonse for en forretningsutviklingssjef som fokuserer på alternative betalinger, og innen den sfæren har erfaring med å jobbe med leverandører om raske betalinger, kjøp nå, betal senere (BNPL) og krypto.

Walmart? Som bemerket i 2019 arkiverte handelsgiganten et patent for å opprette en “digital eiendel” som ville være knyttet til generering av en enhet med digital valuta som igjen ville være knyttet til en enhet med “vanlig valuta.” Dette vil med andre ord fungere som en stabil valuta.

Og i presentasjonen, som nevnt i dette rommet på den tiden, “kan den digitale valutaen være knyttet til den amerikanske dollaren og kun være tilgjengelig for bruk hos utvalgte forhandlere eller partnere. I andre utførelser er den digitale valutaen tilgjengelig for bruk hvor som helst. “

Avsløringer fra Apple, Amazon og Walmart, som nevnt ovenfor, antyder forskjellige strategier for å treffe markedet med i det minste noe kryptotilgjengelighet for sluttbrukere. Amazon ser ut til å utforske å skape en ny valuta. Walmart ser ut til å ha til hensikt å forfølge stallmynter. Apple ser ut til å undersøke en rekke alternative betalinger, hvor krypto bare ville være en pil i den ordspråklige koggen.

Men uansett fokus, varsler nyheten om at kryptovalutaer kommer mer direkte til detaljhandel, på en måte som omgår funksjonaliteten der fiat-penger hittil må konverteres til krypto (på forbrukerens side av transaksjonen.) Og på andre ekstreme. blir kryptoen fiat i den andre enden av transaksjonen (hos selgeren). Og de ser ut til å være tilnærminger som ikke er helt basert på bitcoin, for eksempel der Tesla er et av de største og mest synlige selskapene som aksepterer bitcoin som en akseptert betalingsmåte. Bitcoin, som det er rapportert i dette rommet, har fremdeles sin “klønhet” i handel. Som Keith Johnson, konsernsjef i Ternio, sa i et intervju med PYMNTS, er bitcoin fremdeles preget av lange behandlingstider og høye transaksjonsgebyrer.

Walmarts stablecoin-design kan fungere bra med den endelige fremveksten av en sentralbank digital valuta, og forbrukere kan være mer komfortable med et dollar-knyttet tilbud.

Det haster med å være, ettersom PYMNTS egen forskning har vist at 18 prosent av den voksne befolkningen i USA sannsynligvis vil bruke kryptovaluta for å kjøpe dagligdagse ting som dagligvarer etc. Og selvfølgelig er daglig bruk det som er hjertet i Amazonas og Walmarts forretningsøkosystemer. Fra hjelpesøk-annonser til fullverdige digitale valutaer … vel, veien kan være lang, men veien blir kartlagt.