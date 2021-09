Jobber i Norge: ukentlig oversikt over de siste nye jobbene og snakkepunkter

Regjeringen vil holde avgjørende samtaler ettersom ordninger for permitterte er klare til å avslutte

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil holde avgjørende samtaler med arbeidsgivere og store aktører i arbeidslivet på fredag ​​mens regjeringen forbereder seg på å eliminere ordninger som støtter arbeidstakere som er permittert på grunn av pandemien.

Foreløpig vil ordningene avvikles i oktober, og regjeringen forventer ikke at standpunktet endres etter samtalene. Omtrent 80 000 mennesker vil se økonomien påvirket av kuttene, men statsminister Erna Solberg sa at fokuset burde være å få folk tilbake i jobb fremfor å utvide støtten.

“Det totale fokuset nå må være å sikre at folk jobber og sørge for at arbeidere kommer inn i sektorer som mangler arbeidskraft,” sa Solberg til allmennkringkasteren. NRK.

Forrige uke sa partier som var imot kuttene at de ville slå seg sammen for å hindre regjeringen i å fjerne støtte.

Tirsdag ble dette midlertidig stoppet da det ble bestemt at partene skulle utsette muligheten for å hindre regjeringen i å avslutte ordningene til etter at samtalene har funnet sted.

Undersøkelsesresultater: Er inntektsskatt rettferdig i Norge?

I forrige uke spurte vi deg om du syntes norsk inntektsskatt var rett etter at vi avslørte hvilke partier som har lovet å kutte inntektsskatten som en del av valgkampene.

Norge er kjent for sine notorisk høye skatter, som bidrar til å finansiere det subsidierte helsevesenet og sin sjenerøse velferdsstat.

Leserne ble delt i to om de syntes norsk inntektsskatt var rettferdig. Halvparten sa at det var rimelig og halvparten sa nei.

William, en programvareingeniør, sa at inntektsskatten i Norge var rettferdig ettersom pengene ble brukt godt.

“Pengene brukes godt,” sa han.

Mihai, som bor på Ensjø og jobber med IT, var uenig og mente at de med middels til høy inntekt betaler skatt urettferdig. Imidlertid syntes han at forskjellige forslag om å redusere inntektsskatt for lavere inntekter var en god idé.

“Å beskatte middels til høy lønn mer er ikke rettferdig, ettersom noen av disse lønnstakerne tilbrakte mange år på skolen og jobbet hardt for å tjene den inntekten. Jeg er enig i at lavinntektsjobber skal betale mindre skatt, men ikke på bekostning av dem som investerte tid og krefter i utdanningen, ”argumenterte han.

Hjemmekontor her for å bli?

Arbeid hjemmefra har vært i søkelyset denne uken, med en ny studie som gir et innblikk i fremtiden for å jobbe hjemmefra.

Kort sagt ser det ut til at det å jobbe hjemmefra har blitt som et hjem i norsk arbeidsliv og er her for å bli i overskuelig fremtid.

“For de som kan tilby et hjemmekontor, har pandemien lært oss at det er fullt mulig, og at det i mange tilfeller gir nye muligheter for både bedriften og den enkelte ansatte,” sa Ole Erik Almlid, direktør i Norske bedrifter. (NHO) fortalte avisen VG.

En NHO -undersøkelse avslørte at 45 prosent av arbeidsgiverne som svarte på undersøkelsen sa at de ville tilby et hjemmekontor etter at pandemien var over.

Undersøkelse: Vil du fortsette å jobbe hjemmefra etter at pandemien er over?

Hjemmekontoret, elsker du det eller hater det? Gi oss beskjed i undersøkelsen nedenfor om du vil fortsette å jobbe hjemmefra eller ikke.

Visste du

For de fleste som leter etter jobb i vintersport, er en midlertidig hotelljobb det enkleste alternativet for utlendinger.

Hvert feriested vil ha en rekke restauranter, hoteller og afterski-steder, som alle trenger sesongpersonell i form av servitører, servitriser, resepsjonister, rengjørere og husholdersker.

Andre vintersportsjobber i Norge inkluderer skiinstruktører, parkmodellere på snowboardparker, heisoperatører og ferieanleggsrepresentanter.

Det er også noen kontorjobber innen markedsføring og reklame, men de er vanskelig å få tak i, spesielt for utlendinger. Det vil også kreves god norskkunnskap, siden du ofte vil være i kontakt med norske selskaper.

LES MER: Slik finner du jobb i vintersport i Norge

Hjelpsomme linker

Her er et par nyttige artikler, guider og ressurser fra The Local, som dekker viktige sider ved arbeidslivet i Norge.

Hvordan få arbeidstillatelse i Norge

Hva er fremtiden for hjemmearbeid i Norge?