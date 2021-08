Jobber i Norge: Ukentlig runde med siste jobbnyheter og snakkepunkter

Høyre lover å skape flere jobber i privat sektor

Høyre, som en del av sine syv valgløfter, har lovet en økning i jobber i privat sektor i Norge for å bli gjenvalgt.

De fleste utenlandske innbyggere som jobber i Norge jobber i privat sektor, så hvis Solberg kan oppfylle løftet om at flere jobber på dette feltet skal komme som en gledelig nyhet.

En av strategiene for konservative for å sikre flere jobber i privat sektor er å eliminere formuesskatten på arbeidskapital. Du kan lese om formuesskatten her Forrige ukes sammendrag Hvorfor Salmon Baron og Norges sjette rikeste mann Gustav Witzie er imot det.

Ap lover å redusere antall deltidsjobber

Hvis de blir valgt, har Ap lovet å redusere antall deltidsjobber i Norge og sikre at flere er kvalifisert for heltids- og faste stillinger.

“Vi må endre loven, så det er klart at du fortjener en full og fast stilling,” sa partisekretær Kersty Stenseng. V.G. Tidligere denne uken.

Det er 500 000 deltidsarbeidere i Norge. Mange av dem jobber mer enn én deltid.

I henhold til arbeidsløftet er det arbeidsgiverens ansvar å bevise hvorfor en deltidsjobb er mer passende for en ansatt enn en fast heltidsansatt.

Mindre enn halvparten tror at det er mer effektivt å jobbe hjemmefra enn å jobbe fra kontoret

En undersøkelse utført av Norsk eiendomsforening Det er avslørt at nesten halvparten av respondentene, uansett alder, synes de er bedre fokusert når de jobber hjemmefra.

I tillegg sa 75 prosent at kreativiteten og kontakten med kolleger hadde gått ned. Halvparten sa at de tror at karriereveksten har blitt verre.

Antall nye jobber øker

De siste to månedene har antall jobber i Norge økt med drøyt 45 000 Statistisk sentralbyrå.

Totalt sett økte jobbene med 2,2 prosent i andre kvartal 2021 sammenlignet med samme periode i fjor.

Fotturen kommer etter fire måneders tap av jobber fra januar til mai.

Ly og servering så den største økningen i antall nye jobber. Fra mai til juni ble det skapt 15 000 nye arbeidsplasser i sektoren. Til tross for økningen i arbeidsplasser, er bransjen imidlertid fortsatt tilbake på et nivå før epidemien. Det er fortsatt 24 prosent færre jobber i denne sektoren sammenlignet med juni 2019.

Folkeavstemning: Bør utlendinger i Norge slutte seg til en fagforening?

Ifølge respondentene i undersøkelsen er svaret ja.

Mindre enn 80 prosent av respondentene på Twitter sa at Smiths ønsket at utenlandske arbeidere skulle bli med i en fagforening, mens mer enn 20 prosent sa at de ikke gjorde det.

Bør utenlandske arbeidere i Norge melde seg inn i fagforeningen? Gi oss beskjed i svarene hvorfor og hvorfor ikke. – Lokalt Norge (@TheLocalNorway) 4. august 2021

Respondentene til undersøkelsen i artikkelen ble enda mer oppmuntret av tanken på at utenlandske arbeidere ble med i en fagforening i Norge.

Mer enn 88 prosent av de spurte sa at utenlandske arbeidere skulle melde seg inn i en fagforening, mens 11,8 prosent sa at de ikke gjorde det.

En leser som svarte på undersøkelsen delte sine erfaringer med å bli med i en fagforening i Norge og hvordan det gavnet dem.

“Før jeg begynte i en fagforening, mottok jeg en lønnsøkning på 6 år, som ikke var i nærheten av inflasjon. Sa brukeren som ønsket å være anonym.

Utenlandske arbeidere i Norge har samme rettigheter til å slutte seg til en fagforening som norske arbeidere. For å melde deg inn i en fagforening må du betale restansettelsen din i skatt.

I Norge inngår fagforeninger nasjonale tariffavtaler med arbeidsgivere i mange bransjer Det er ingen minstelønn. Dette er en av måtene å sikre en rettferdig lønn selv uten minstelønn.

visste du?

Skatteinntektene i Norge er offentlige. Det er sant. Åpne informasjon for publikum for å finne ut hvor mye du tjener per år og hvor mye du betaler i skatt. Norge tar åpenhet til et nytt nivå når det gjelder personlig økonomi.

Swer Solberg, innsatsleder ved Trondheim-samarbeidsstedet, forklarte Forbes årsaken til dette: «Som sosialdemokrati ønsker vi ikke et stort gap mellom rike og fattige. En åpen skatteinntektspolitikk viser alle hvor stort gapet er, noe som gjør det lettere å diskutere og ta opp.

Les mer om: Fem ting utlendinger trenger å vite om inntektsskatt i Norge

