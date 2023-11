Jøder og arabere samles for å vise sin siste ære til en fredsaktivist drept av Hamas

«Hun var en eksepsjonell kvinne,» sa Emily Moti, et tidligere Labour Knesset-medlem og nær venn av den avdøde, til AFP.

Ms. Silvers død, forsvinningen fra et angrep på kibbutzen hans, ble offentliggjort av israelske myndigheter tirsdag.

Kibbutz Biri, fem kilometer øst for grensen til Gazastripen, ble ødelagt av Hamas-kommandoer 7. oktober. Minst 85 av de 1200 menneskene ble drept og rundt tretti ble tatt som gisler eller forsvunnet.

Vivian Silver, 74, opprettet hjelpeprogrammer for Gazas og hjalp dem med å søke behandling i Israel.

Hun har vunnet flere priser for sitt engasjement for fred og deltok i 2014 i opprettelsen av den israelske feministiske og pasifistiske bevegelsen Women’s Wages Peace (WWP).

lyset

Gjennom tårer fortalte vennen hennes Kadid Hani, en israelsk araber fra den (nordlige) byen Acre som var aktiv i WWP sammen med henne, om hennes siste utveksling med Vivian Silver under Hamas-angrepet.

«Det er greit, men du hørte støyen og så ble ikke meldingene mine besvart,» sa Hani, iført svart og et slør med et blått skjerf rundt halsen, et av symbolene på WWP-bevegelsen.

«Du sa at mørke bare drives ut av lys, og jeg skulle ønske du var der for å bringe lys og håp som du alltid har gjort,» legger han til.

Folkemengden samlet på den grønne plenen til Kibbutz Gezer inkluderte ortodokse jøder, beduiner, tilslørte kvinner og mange kvinner kledd i hvitt med blå WWP-skjerf.

«Vivian var et ikon for fred, en kvinne av håp,» sier WWP-medgründer Mary-Line Smadja.

«Vi må vinne denne krigen, så må vi endre paradigmene, vi må stille spørsmål ved oss ​​selv, men først må vi knuse Hamas og frigjøre gislene,» sa han.

Women’s Peace Movement, som oppsto under juli-august 2014-krigen mellom Israel og Hamas i Gaza, har titusenvis av medlemmer.

«Den eneste måten å leve trygt her er å slutte fred,» sier Silver til sønnen Yonatan Zeigen.

«Vi levende vil fortsette å skinne, holde ut og gjøre alt for å få til dagen du alltid snakker om. I ditt fravær har jeg forelsket meg tilbake i ord som fred, likestilling og brorskap,» sa Mr. Sa Zeigen. , under seremonien.

Det arabiske israelske parlamentsmedlemmet Ahmed Tibi, som beskrev Hamas-overgrep som «grusomme» 7. oktober, sa til AFP at han kom til hyllesten «til minne om en ekstraordinær kvinne (…) fra Gaza».