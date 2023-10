«Jødiske terrorister»: Antisemittiske merkelapper vises på butikker og hjem i Brussel

En lignende melding ble sett på fasaden til en Louis Vuitton-butikk i sentrum.

Et lite stykke unna, på Place Stephany, ble det funnet en inskripsjon på en vegg hvor det sto «Jøder skremmer».

Denne antisemittiske merkelappen ble funnet på Place Stephany i Brussel. © DR

I sentrum av Brussel fant jødiske innbyggere en antisemittisk merkelapp i inngangspartiet til bygningen deres. Det 85 år gamle ekteparet oppsøkte politiet 15. oktober for å anmelde.

«Israel, terroristen!»: I Brussel opplever en del av befolkningen den israelsk-palestinske konflikten svært alvorlig.

«Først var foreldrene mine sjokkerte.», fordømmer sønnen deres Serge. «Fordi foreldrene mine hadde et identifiserbart jødisk navn, trodde vi at den antisemittiske merkelappen var rettet mot oss. Men vi så andre tagger med de samme skrivefeilene på de fjerne veggene. Kanskje har forfatterne valgt veggen vår fordi den var hvit. Vi vet ikke. Det er sikkert at hver gang spenningen mellom Israel og Palestina eskalerer, øker antisemittiske handlinger.

Dette antisemittiske skiltet dukket opp i sentrum av Brussel. © DR

Politiet ble varslet om tilstedeværelsen av disse antisemittiske merkelappene, men da tjenestemenn ble sendt til stedet for å undersøke fakta, ble merkene ryddet opp, fortalte Brussel-politiets talskvinne Ilse van de Geer.

Det faktum at disse antisemittiske meldingene dukket opp etter angrepet fra Hamas i Israel lørdag 7. oktober viser at de har noe å gjøre med å importere den israelsk-palestinske konflikten til Belgia.

Denne stillingen «virkelig bekymret» Og «Virkelig ærekrenkelse»Koordinasjonskomiteen for jødiske organisasjoner i Belgia (CCOJB) reagerte.