Se "To mulige scener": En dyr-menneskelig overføring eller en laboratorielekkasje.

Under gjennomgangen gjennomførte etterretningsbyråene eksperter fra vennlige land og utenfor regjeringen. En epidemiolog ble brakt inn til National Intelligence Council, et panel av senioreksperter som rådgiver lederen for etterforskningsmiljøet.

Kontoret for direktøren for nasjonal etterretning har ikke identifisert noen hypotetiske byråer.

Mangelen på kliniske modeller og data fra de tidlige hendelsene i Govt-19 gjorde undersøkelsen svært vanskelig og ville ytterligere kreve Beijings samarbeid.

“Til dags dato har Kina avvist krav om åpenhet og tilbakeholdelse av informasjon, og antallet av disse infeksjonene fortsetter å øke,” sa Biden.

Det amerikanske utenriksdepartementet angrep den amerikanske etterforskningen før rapporten ble offentliggjort.

Utenriksdepartementets generaldirektør Fu Kang sa til en pressekonferanse at “å ofre Kina kan ikke hvitvask USA.”

“Hvis de vil klandre Kina grunnløst, må de være forberedt på å godta Kinas motangrep,” sa han.